Veganic inaugura su participación en Fruit Attraction 2025 con un stand inmersivo y la presentación de sus tecnologías más innovadoras

Hoy ha dado comienzo Fruit Attraction 2025, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, y Veganic ya está presente con un stand que se ha convertido en un oasis verde en el corazón de IFEMA. Bajo el lema «Grow Different», el espacio transmite la esencia de la marca: un entorno donde naturaleza y tecnología conviven en equilibrio, ofreciendo a los visitantes una experiencia sensorial que refleja el espíritu transformador de una agricultura más consciente.

El stand de Veganic combina vegetación natural, iluminación dinámica y materiales nobles para crear un ambiente inspirador y cercano. Desde su isla central cubierta de vegetación colgante, hasta la vitrina de productos que destaca la innovación del portfolio, cada rincón invita a detenerse, compartir y descubrir el futuro de la agricultura sostenible.

Entre las innovaciones en biosoluciones que presenta en esta edición destacan:

-NeoPrime®, la primera tecnología aplicada a productos Plant Primers, que prepara a la planta activando sus mecanismos de respuesta de forma específica y eficiente, inspirada en la descodificación del alfabeto vegetal y en la memoria epigenética.

-MicroGea®, una microtecnología exclusiva basada en cepas endófitas registradas en el CECT, diseñada para optimizar la eficiencia en el uso de nutrientes, regenerar el suelo y reducir la dependencia de fertilizantes minerales convencionales.

-NeoDuo®, una innovación de doble complejación diseñada para maximizar la absorción de minerales y reducir las dosis de los tratamientos en los cultivos.

La presencia de Veganic en Fruit Attraction 2025 coincide con un año de gran crecimiento para la compañía. Durante los últimos meses, se abrieron nuevas filiales en el Sur de Asia y Brasil, se ampliaron registros en mercados estratégicos como México, Italia, Portugal y Turquía, y se consolidó un portfolio que ya se reconoce como referente en biosoluciones agrícolas a nivel global.

«En Veganic trabajamos para transformar la agricultura con ciencia, ética y sostenibilidad. Nuestro stand en Fruit Attraction es un reflejo de ese propósito: aquí no solo mostramos productos, sino una visión de futuro. Queremos ser los guardianes de la biodiversidad y de la seguridad alimentaria a nivel mundial», afirmaron desde la compañía.

Veganic invita a todos los profesionales del sector a visitar su espacio en el STAND 3C28 – PABELLÓN 3 del IFEMA Madrid y descubrir cómo la innovación científica y el compromiso con la sostenibilidad están marcando un nuevo rumbo en la agricultura.