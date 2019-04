El 74% de los conductores en la Comunitat Valenciana no tiene intención de comprar en los próximos dos años un coche 100% eléctrico, dos puntos porcentuales por encima del total de España, según una encuesta realizada por Cetelem. De estos, el 64% dice que estos vehículos no tienen suficiente autonomía, el 55% cree que son demasiado caros, y del 49% porque no hay puestos de carga cercanos.