Los valencianos ya consumen un 20% más de ultraprocesados y conducen coches de 14 años

El deterioro de la clase media valenciana no se puede explicar con una sola cifra, sino con una cadena de gestos cotidianos en los ... que el bienestar brilla cada vez más por su ausencia: llenar una cesta con productos frescos sin disparar el ticket, mantener un coche sin que la revisión anual descuadre la economía del hogar o sustituir un vehículo envejecido por otro nuevo sin asumir una cuota que asfixie el salario.

Son esos indicadores, aparentemente domésticos, los que muestran hasta qué punto el poder adquisitivo se ha erosionado en los últimos años para una clase media que en la Comunitat reúne a alrededor de 1.140.000 trabajadores, según los tramos establecidos por la OCDE a partir del salario medio valenciano, hoy situado en 2.182 euros brutos al mes.

Y el cambio ha sido lento, pero constante. Para entenderlo basta recordar que, si se compara con 2020, el salario medio valenciano era de 2.015 euros brutos mensuales. Un irrisorio diferencial del 8,29% que explica por qué la presión del coste de la vida ha ido calando tanto en la nevera como en el garaje: lo que se encarece no siempre va acompañado de una mejora equivalente en los ingresos.

En ese sentido, el encarecimiento de los alimentos frescos ha sido sostenida y desproporcionadamente superior desde ese año. Según el INE, la cesta alimentaria es hoy un 38,5% más cara que antes de la pandemia. Además, la subida no ha sido homogénea: los productos frescos y no procesados han aumentado un 43,2% desde 2019 frente al 33,7% de los ultraprocesados. Una brecha que sirve como eje para explicar por qué cada vez más familias optan por alternativas más baratas, rápidas y menos saludables.

Y los datos anuales, producto a producto, ilustran el fenómeno. Mientras la carne de vacuno ha acumulado en el último un incremento del 47,1%, los cereales del 43,6%, las legumbres y verduras del 38% o el pescado fresco del 33,7%; la evolución de los ultraprocesados es mucho más suave, con un aumento del 23,5 agregado para los platos precocinados y de un 19,4 para las pizzas, cuyo precio lleva dos años en descenso.

Menos tiempo y dinero, más sobrepeso

No en vano, esta distancia acumulada es la que está modificando los hábitos alimentarios. Según la revisión publicada esta semana en la revista médica británica 'The Lancet', España ha pasado de consumir un 11% de calorías en forma de ultraprocesados en 1990 a un 31,7% hoy, y hasta un 40% en la infancia, todo un «alejamiento continuo de los patrones mediterráneos», según la catedrática Maira Bes-Rastrollo. Y para muestra un botón, la Comunitat Valenciana ya percibe este deslizamiento. Según el INE, el sobrepeso en la región ha pasado del 36,4% en 2009 al 42,3% actual, un avance sustancialmente mayor que la media estatal.

Sueldos estancados, precios disparados y una falta de horas disponibles en el día que lleva a las familias a optimizar sus recursos tanto económicos como de tiempo, lo que, irremediablemente, merma la calidad del consumo final de la población.

Francisco Rodríguez Baixauli, de la Unión de Consumidores de la Comunitat, advierte que el fenómeno tiene un claro sesgo de clase: «Las familias están restringiendo gastos. Los frescos encarecidos y la falta de tiempo para cocinar hacen que los ultraprocesados entren más en la dieta, sobre todo en jóvenes. No vemos reclamaciones, porque es un cambio silencioso, pero cada vez más profundo».

La última crisis del huevo, que ha encadenado una subida del 50% en un año, al calor del aumento en su consumo y la expansión de la gripe aviar que ha obligado a confinar todas las explotaciones avícolas del país, es sólo la más de las recientes muestras de una presión conocida como «baratoflación»: lo que hasta ahora considerábamos más barato es lo que más sube.

Así, según IDRA, OCU y Mercasa, entre 2020 y 2025 la leche ha pasado de 0,90 a 1,35 euros por litro (+50%), el aceite de oliva de 3,50 a 5,25 euros (+50%), las patatas de 0,35 a 0,58 euros por kilo (+65%), la carne de vacuno de 5,65 a 8,19 euros (+45%) y el café molido de 1,22 a 2,86 euros los 250 gramos (+134%). Un fenómeno que el Banco de España ya ha señalado que puede persistir por los costes climáticos, logísticos y geopolíticos, un cóctel que afecta especialmente a las familias de ingresos medios y bajos.

Ampliar Imagen reciente de un Dacia Sandero, el coche más vendido de la Comunitat I. Tomé

Un garaje envejecido y el coche «favorito», el más barato

Y si la compra muestra la fragilidad, darse una vuelta en coche confirma que la clase media valenciana no va precisamente en quinta marcha. La edad media del parque de turismos en la Comunitat Valenciana ha pasado de 11,4 años en 2015 a 14,2 años en 2024, según ha ANFAC a este periódico. Nunca antes los valencianos habían conducido vehículos tan viejos: son casi tres años más que hace una década y seis más que la media de 2008.

Una renovación del coche que no llega y que, cuando lo hace, ha de ser a la baja. Siempre según la ANFAC, en el año 2015, los modelos más vendidos en la Comunitat eran compactos de gama media, con el Ford Focus (desde 18.600 euros) como líder, seguido del Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Volkswagen Polo, Citroën C4, con precios de entre 14.300 y 27.150 euros.

En 2025, la lista revela otro escenario social, con el Dacia Sandero (único por debajo de los 14.000 euros) en cabeza, por delante del chino MG ZS (15.990 €), Hyundai i20, Hyundai Tucson y Ford Kuga. El coche más vendido de la Comunitat ya no es un americano de gama media producido en Europa, sino un modelo de precio contenido con fabricación mayoritaria marroquí y, el segundo, una marca china.

Un descenso en el precio medio del vehículo nuevo elegido que habla por sí solo: no se compra lo que se quiere, sino lo que se puede. La combinación de salarios que crecen menos que el coste de la vida, hipotecas tensionadas, alquileres altos y un parque móvil envejecido muestra un patrón que impacta de lleno en la mayoría de la población de la Comunitat, si bien no es ajeno al resto de la coyuntura continental.

Una clase media cada vez más comprimida

No existe un colapso inmediato de la clase media, pero sí un encogimiento de su margen de maniobra. La calidad del consumo cae y no porque desaparezcan bienes, sino porque se sustituyen por alternativas más baratas, menos saludables o menos eficientes.

Las señales están en una cesta alimentaria que ya es la más cara de la historia reciente, en el auge de ultraprocesados en jóvenes y familias con poco tiempo, en la edad récord del parque móvil, en la apuesta por coches más baratos al renovar y en el repunte del sobrepeso y de enfermedades asociadas a un cambio de hábitos de consumo que, en cada vez más ocasiones, vienen dados porque las clases medias empiezan a no poder poner la salud en la balanza del coste de oportunidad. Un punto que Rodríguez Baixauli resume asegurando que «los extremos crecen. Las familias con menos margen ajustan en comida y en transporte, y eso repercute en la salud y en la movilidad».

Desgraciadamente, no es un fenómeno repentino, sino la suma de un encarecimiento de la vida que tiene demasiados padres a más de una década de estancamiento salarial relativo y cinco años de crisis sucesivas: desde la pandemia hasta la invasión de Ucrania, pasando por todo tipo de tensiones geopolíticas.

En ese sentido, la clase media valenciana sigue siendo amplia, pero hoy afronta el coste de vivir peor de lo que vivía hace una década. Y ese deterioro no se mide en grandes indicadores macroeconómicos, sino en dos decisiones tan domésticas como reveladoras: qué se come y con qué coche se circula.