Imagen de archivo de un conductor recoge una hamburguesa C. Moreno

Los valencianos ya consumen un 20% más de ultraprocesados y conducen coches de 14 años

Los productos frescos se encarecen un 43% desde 2019 y los turismos envejecen tres años en una década, dos termómetros de un poder adquisitivo desgastado para más de un millón de ciudadanos

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

El deterioro de la clase media valenciana no se puede explicar con una sola cifra, sino con una cadena de gestos cotidianos en los que el bienestar brilla cada vez más por su ausencia: llenar una cesta con productos frescos sin disparar el ticket, mantener un coche sin que la revisión anual descuadre la economía del hogar o sustituir un vehículo envejecido por otro nuevo sin asumir una cuota que asfixie el salario.

lasprovincias Los valencianos ya consumen un 20% más de ultraprocesados y conducen coches de 14 años

