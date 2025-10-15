La valenciana TCI Cutting consolida su expansión en Estados Unidos

EXTRA Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:04 Compartir

TCI Cutting, referente internacional en soluciones de corte láser, automatización y software inteligente, consolida su presencia en el mercado norteamericano con su implantación estratégica en Houston, Texas, un paso clave dentro de su plan de expansión en Estados Unidos que refuerza su posicionamiento global en el ámbito de la industria avanzada.

Para su implantación, la empresa ha elegido Houston, Texas, uno de los estados con mayor crecimiento económico de Estados Unidos. El nuevo centro cuenta con amplias instalaciones que albergan un showroom para la promoción y demostración de maquinaria, espacios destinados a fabricación y ensamblaje, así como un área de soporte técnico, formación y exhibición. Este proyecto permitirá a TCI Cutting consolidar su presencia en el mercado estadounidense y avanzar en su estrategia de expansión hacia otros mercados internacionales.

Entre la tecnología expuesta destacan la máquina de corte láser Dynamicline Fiber®, equipada con el sistema de automatización Automation Systems Load & Unload Storage®, y la Smarttube Fiber®, desarrollada para ofrecer la máxima productividad y flexibilidad en corte láser de tubos y perfiles. Estas soluciones se integran en el MAS Concept®, el modelo propio de TCI Cutting que combina máquinas inteligentes, automatización avanzada y software de gestión de planta en un ecosistema totalmente conectado y escalable.

Ampliar Automation Systems Sorting Plus®

Socio tecnológico global para la industria

Con esta expansión, TCI Cutting refuerza su posición como socio tecnológico de referencia para grandes compañías industriales, gracias a su conocimiento técnico, su servicio local especializado y su apuesta por la automatización integral. La compañía se consolida así como un aliado estratégico para las multinacionales que impulsan su crecimiento y proyectos de implantación en Estados Unidos, aportando soluciones tecnológicas de vanguardia y un soporte de proximidad.

Emilio Mateu, CEO de TCI Cutting, ha destacado que «Europa y Estados Unidos atraviesan un momento clave en el que la industrialización avanzada y la automatización son esenciales para garantizar la competitividad frente a otros mercados globales. Solo a través de la innovación tecnológica y la digitalización de procesos podremos mantener un tejido industrial sólido y sostenible a largo plazo».

Asimismo, subrayó que «las empresas que inviertan en automatización y en soluciones de alta eficiencia productiva estarán mejor preparadas para responder a los retos de costes, calidad y sostenibilidad que demandan los mercados internacionales. Nuestro objetivo con este nuevo centro en Houston es contribuir a este proceso de transformación, ofreciendo a la industria herramientas que permitan acelerar su modernización y afrontar con garantías los desafíos de la próxima década».

Ampliar Instalaciones de TCI Cutting.

Compromiso con la innovación y la excelencia industrial

Esta expansión en Estados Unidos refuerza la visión de TCI Cutting de acercar sus soluciones tecnológicas a los principales polos industriales del mundo, ofreciendo una atención directa, rápida y personalizada a sus clientes y una mayor capacidad de respuesta ante las demandas del mercado norteamericano. La compañía consolida su objetivo de replicar en Estados Unidos el modelo de éxito desarrollado en Europa, basado en tecnología de vanguardia, servicio de proximidad y soluciones adaptadas a una industria cada vez más conectada, eficiente y sostenible. Con este nuevo impulso internacional, TCI Cutting afianza su presencia global y su papel como socio tecnológico de referencia en corte avanzado, automatización y digitalización de procesos, reafirmando, desde la innovación continua, su liderazgo y su compromiso con la industria inteligente del futuro.

Sobre TCI Cutting

Con sede en Guadassuar (Valencia), TCI Cutting es un referente mundial en la fabricación de máquinas de corte láser y agua (waterjet), sistemas de automatización inteligente y software avanzado de gestión de la producción. La compañía acompaña a sus clientes en sus procesos de transformación digital y optimización industrial en su camino hacia la Smart Factory.