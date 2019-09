«Valencia es el único sitio en el que ha bajado la oferta de pisos turísticos» Patricia Valenzuela, presidenta de Fevitur, tras presentar la campaña 'Welldone, welcome' en Valencia. / jesús montañana Ni una moda ni un problema. Los pisos turísticos ya compiten todo el año cara a cara con los hoteles, aunque la dirigente denuncia que están demonizados Patricia Valenzuela Presidenta de la Federación Española de Apartamentos Turísticos (Fevitur) ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:29

Dentro del sector de los pisos turísticos, hay una parte que pelea por la regularización y que, además, se ha puesto de lado de la Administración para combatir el intrusismo. Así lo asegura la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Patricia Valenzuela, que colabora por segundo año consecutivo en una campaña dedicada a la concienciación tanto de los turistas como de los propietarios sobre la necesidad de legalizar estos alojamientos tras un verano intenso.

-¿Cree que el sector está demonizado?

-Está muy demonizado, somos un sector que por desgracia muchas veces tenemos que estar a la defensiva. Por eso esta campaña es necesaria, porque pone en valor los puntos fuertes de este alojamiento.

-¿Considera que está extendida la idea de que muchos propietarios defraudan a Hacienda?

-Sí, así es. Por ello, desde Fevitur hemos apoyado el reglamento de Hacienda, el modelo 179 artículo 54, en el que se obliga a todos los gestores y personas que ejerzan la actividad a enviar información a Hacienda. Es una carga de trabajo extra para los que están en el sector pero, por otro lado, demuestra que somos transparentes y que aportamos, pagamos nuestros impuestos y que, además, contratamos personal. Como bien he comentado en otras ocasiones, los gestores profesionales tienen contratados personal de limpieza, informáticos, profesionales de marketing, personal de recepción.

-¿Cuánto empleo genera este tipo de alojamiento en la Comunitat?

-Tenemos los datos a nivel nacional. Se generan 15.000 empleos directos y 36.000 indirectos. En Barcelona, el economista Miquel Puig realizó un estudio, a través de los asociados de Apartur, y concluyó que cada dos viviendas turísticas se creaba un puesto de trabajo.

-Los hoteleros critican que las exigencias para los pisos turísticos no sean las mismas que para los hoteles. ¿Cómo ve los requisitos que se están pidiendo en las principales ciudades?

-Si una vivienda es segura para una familia, puede serlo para un turista. Estamos de acuerdo en que se exijan requisitos, como la cédula de habitabilidad y la declaración responsable, pero siempre que sean requisitos de posible cumplimiento. Es decir, que no sean barbaridades como se piden en Barcelona, donde se exige una doble escalera de incendios en un edificio de viviendas.

-La norma autonómica valenciana delega en los ayuntamientos estas restricciones ¿Qué opinión le merece las impuestas en la ciudad de Valencia?

-Es limitante. No entendemos por qué sí puede ser una primera planta y no una cuarta. ¿Por qué un dentista o abogado puede estar en una quinta planta y una vivienda turística no? Lo que se tiene que hacer es ordenar y limitar a lo mejor por volumen y densidades, independientemente del número que haya. Y también ver la situación de cada ciudad, cada barrio y las necesidades que tiene.

-¿Cuando habla de la idea de las necesidades de cada barrio se refiere a facilitar la conciliación de descanso y turismo?

-Lo de las quejas de los vecinos es un tema muy mediático y que hace mucho ruido, pero cuando miras los datos ves que realmente no es así. Hemos conseguido los datos y vemos que en 2018 ha habido 78 quejas relacionadas con las viviendas turísticas en toda la Comunitat. Según el INE, vinieron 228.000 viajeros, que representan 768.000 pernoctaciones. Esto significa que a lo mejor hay una queja que hace mucho ruido, pero que realmente no hay volumen. Hay maneras de solucionar los problemas de convivencia, como, por ejemplo, con la instalación de sonómetros con los que el gestor puede detectar rápidamente cuándo surge el problema. Como propietario, puedes limitar las edades de las personas que quieres que se alojen en ciertos momentos, sobre todo en algunas circunstancias como cuando hay un evento deportivo. En definitiva, al sector no le beneficia que haya vecinos molestos, por lo que somos los primeros interesados en que no ocurran incidentes.

-Los datos de Comunitat hablan de crecimiento de este tipo de alojamientos pisos, pero en Valencia ciudad han disminuido... ¿es consecuencia directa de esas restricciones del consistorio?

-Valencia ciudad es el único sitio donde ha caído el número de viviendas turísticas. A cierre de 2018 había 5.906, mientras que a cierre de semestre hay 5.756. Es decir, 150 menos. No es un número importante pero sí que es revelador en ese sentido.

-¿Comparten la idea de que se equipare el alquiler vacacional a actividad económica?

-Es un tema que se está discutiendo actualmente y no hay consenso en el sector. Pero yo creo que podría considerarse actividad económica, pero no todo el mundo lo ve así.

-Muchos gestores y propietarios están optando por volver al alquiler convencional...

-Sí, porque hacer las cosas bien supone un esfuerzo. Pagar impuestos, hacer las declaraciones, tener el registro, la cédula de habitabilidad... todo ello lleva a la persona a replantearse si le sale realmente rentable.