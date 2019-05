Valencia quiere cerrar al tráfico caminos rurales Camino de acceso a un campo de caquis, cerrado al libre paso de vehículos con maroma y candado. / LL. Al igual que hacen otros ayuntamientos, la intención es aumentar la seguridad de noche y en épocas de cosechas | La ordenanza de movilidad de la capital prevé restringir la circulación en vías agrícolas que se usan hoy como alternativas de paso generalizado V. LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 23:53

La nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Valencia, que entrará en vigor el próximo 7 de junio, plantea una remodelación de los caminos rurales que puede llegar a establecer el cierre parcial de algunos de ellos y prevé restringir la libre circulación en los que hoy se utilizan, de forma generalizada, como alternativas de paso a otras vías congestionadas.

La normativa establece como una de las tareas a realizar la identificación de los caminos «susceptibles de ser cerrados al tráfico en días y horarios específicos», matizando que tal cosa se hará «en épocas del año de cosechas valiosas, en horarios nocturnos, etc.»

Es por tanto una medida encaminada a incrementar la seguridad en el medio rural frente a las olas de robos que sobrevienen cuando hay determinadas producciones que son fáciles de sustraer y resultan tentadoras por sus precios. Del mismo modo se trata de proteger viviendas, almacenes y otras propiedades que son objeto de frecuentes asaltos al estar aisladas en medio del campo y ser por ello más difíciles y menos efectivas las tareas de vigilancia y protección.

En los últimos años crece el número de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que toman la decisión de cerrar caminos rurales, o permitir que los cierren particulares cuando no son vías de paso general, sino accesos sin salida, limitados a unos pocos agricultores y además están todos ellos de acuerdo en hacerlo así para protegerse.

De esta manera se incrementa la seguridad pasiva, ante la imposibilidad de que las fuerzas policiales puedan abarcar permanentemente todo un término municipal, y se facilita la labor de los agentes, que pueden centrarse en patrullar más por los caminos y carreteras generales y en el caso de las vías accesorias o sin salida sólo acceden si las ven abiertas o aprecian algo que les llame la atención.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia pretende remodelar los caminos rurales de manera que «se minimice y reduzca el tránsito de vehículos a motor no vinculados con la actividad agrícolas». Muchas vías pecuarias están siendo utilizadas por el tráfico generalizado como alternativas a otras vías interurbanas que están más saturadas y esto es lo que se quiere evitar. No obstante, en medios agrarios se teme que las operaciones de limitar el paso lleguen a ser demasiado restrictivas, como ya ha ocurrido en algún caso, hasta el punto de que se han estrechado tanto las vías que prácticamente no puede pasar un tractor grande con remolque y es casi imposible que se crucen dos vehículos, aunque estén vinculados a la actividad agraria.