Las 40 nuevas licencias para hoteles en Valencia cubrirán más de la mitad de las plazas necesarias

La ciudad de Valencia encara la recta final del año con unas perspectivas turísticas positivas, después de un año protagonizado por la recuperación tras la ... dana. La ciudad crece a nivel turístico y lo hace cada vez a un ritmo superior. Una situación todavía lejana a la saturación, según ha explicado la concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, pero que reabre el debate sobre la capacidad hotelera del 'cap i casal'.

La llegada masiva de turistas extranjeros, sobre todo durante el segundo semestre del año, ha reactivado las alarmas en el sector turístico. Con una cifra de ocupación superior al 85% desde abril, las dudas respecto al número de plazas hoteleras que Valencia va a necesitar en los próximos años en caso de continuar creciendo en número de turistas a la velocidad que lo hace han vuelto a aparecer.

«Si comparas a Valencia con otros grandes destinos del mismo tamaño, como puede ser Ámsterdam, la ciudad neerlandesa recibe cinco veces más visitantes que Valencia. Por tanto, nosotros en estos momentos tenemos que trabajar viendo un poco hacia dónde vamos y hacia dónde se puede llegar para que efectivamente se gestione, se regule, se ponga orden a todo este tema», ha comentado Llobet, que, sin embargo, ha insistido en la preocupación por crecer turísticamente al mismo tiempo que se pone «al vecino en el centro» para que el crecimiento «sea sostenible y acorde al modelo de ciudad que queremos».

En ese aspecto, la responsable de la cartera de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia considera que la ciudad debe incrementar su capacidad en unas 10.000 o 12.000 plazas para poder dar acogida a los turistas que llegarán en los próximos años. En la actualidad, los hoteles de la ciudad pueden acoger a unos 22.000 visitantes, por lo que desde el Ayuntamiento se sotiene el argumento que en su día ya planteó la patronal hotelera Hosbec, de aumentar un 50% la capacidad hotelera de la ciudad, hasta alcanzar las 30.000 o 32.000 plazas.

En esa línea, Llobet ha destacado la puesta en marcha de 40 nuevos proyectos que podrían aliviar esta situación de futuro colapso, después de encontrarse con un escenario de «absoluto bloqueo» al inicio de la legislatura: «Valencia está muy por debajo de la media de visitantes con respecto al número de habitantes a nivel nacional y lo que hemos hecho es conceder en estos dos años más de 40 licencias hoteleras para que tengamos una oferta hotelera adecuada al crecimiento que está teniendo el turismo en la ciudad».

Los 40 nuevos proyectos que podrían ver la luz en los próximos «meses o años», según ha explicado Llobet, cubrirían más de la mitad de esa necesidad. En concreto, desde al concejalía de Turismo indican que Valencia podría sumar 7.344 nuevas plazas tras la ejecución de esos nuevos proyectos.

Por su parte, el sector hotelero considera esencial contaar no solo con más hoteles, sino también de una mayor capacidad. En esa línea, Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera apuesta por levantar hoteles «de otra tipología» a los que se están construyendo, sobre todo en las zonas más céntricas de la ciudad, donde los modelos boutique son los que más peso están ganando. Para ello, Fuster considera necesaria la entrada en el mercado valenciano de «alguna marca internacional» que potencie la creación de hoteles más grandes que puedan solventar el problema de la capacidad hotelera en un futuro próximo.

Consultoras inmobiliarias del sector hotelero destacaban la falta de superficie disponible para construir nuevos alojamientos turísticos como uno de los principales problemas en la ciudad de Valencia. Sin embargo, la concejala, que también ha incidido en la necesidad de apostar por el alojamiento reglado y luchar contra los pisos de alquiler turístico ilegales, defiende que Valencia se encuentra en pleno proceso de expansión urbanística, «con 17 PAI desarrolándose en la ciudad», en los que se incluye una parte importante de suelo terciario para la construcción de nuevos hoteles.

No obstante, en la búsqueda de ese equilibrio entre turismo y habitabilidad, Llobet ha insistido en que la prioridad principal del Ayuntamiento en estos momentos es la vivienda: «Se está apostando mucho porque efectivamente haya un desarrollo urbano y por dar oportunidades sobre todo a la vivienda, que es la prioridad».

En ese aspecto, la representante municipal en la World Travel Market ha destacado la apuesta por un turismo sostenible y accesible, que también pueda reportar beneficios a la ciudadanía. «La participación en World Travel Market refuerza la proyección internacional de València y nuestra vocación de liderazgo entre los destinos que apuestan por un turismo más equilibrado, responsable y conectado con la vida local. Este modelo, que pone al ciudadano en el centro y se apoya en la gobernanza y en la innovación, consolida a València como una ciudad mediterránea moderna, resiliente, comprometida con el bienestar común y la preservación de su autenticidad», ha explicado Llobet.

Entre las propuestas que Visit Valencia ha trasladado a la feria internacional en el campo de la accesibilidad y la sostenibilidad destacan algunas como el proyecto de pictogramas turísticos para personas con autismo, la creación de espacios 'Autism Friendly' como el Parque Gulliver, la plataforma digital de accesibilidad turística con más de 300 recursos validados y la consolidación de rutas inclusivas con lectura fácil, lengua de signos y audiodescripción, que han permitido a Valencia pelear por ser la Capital Europea de la Accesibilidad 2026, un reconocimiento que se entregará el próximo 5 de diciembre en Bruselas.