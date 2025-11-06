Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Turismo, Paula Llobet, durante su presentación en la World Travel Market. LP

Las 40 nuevas licencias para hoteles en Valencia cubrirán más de la mitad de las plazas necesarias

La ciudad incorporará 7.300 camas en los próximos años, aunque Ayuntamiento y patronal sostienen que serían necesarias unas 5.000 más para crecer al mismo ritmo que lo hace el turismo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

La ciudad de Valencia encara la recta final del año con unas perspectivas turísticas positivas, después de un año protagonizado por la recuperación tras la ... dana. La ciudad crece a nivel turístico y lo hace cada vez a un ritmo superior. Una situación todavía lejana a la saturación, según ha explicado la concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, pero que reabre el debate sobre la capacidad hotelera del 'cap i casal'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Sánchez se queda sin escudo
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10

    La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las 40 nuevas licencias para hoteles en Valencia cubrirán más de la mitad de las plazas necesarias

Las 40 nuevas licencias para hoteles en Valencia cubrirán más de la mitad de las plazas necesarias