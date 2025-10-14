Valencia acoge HANGAR 360, el IV Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento entre Chile y España Un encuentro que reunirá en Valencia a los principales actores del ecosistema público-privado de emprendimiento e innovación de Chile y España

La Fundación Chile-España (FCE) y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (IVACE), con el soporte de Zertior, organizan HANGAR 360, un encuentro que reunirá en Valencia a los principales actores del ecosistema público-privado de emprendimiento e innovación de Chile y España. Tendrá lugar este miércoles 15 de octubre en el Veles e Vents

Programa

-8:45 horas: Llegada de autoridades y foto de familia. Acreditaciones a partir de las 8:30 horas.

-9:00 horas: Inauguración oficial con Rafael Mateo, presidente de la Fundación Chile-España (FCE) y consejero de Acciona. También asistirá Paula Llobet (concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia), Catalina Hott (gobernadora protocolar y consejera regional de Los Ríos), Javier Velasco (embajador de Chile en España), Marian Cano (consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana).

-9:30 - 09:40 horas: Conferencia Inaugural. «Comunidad Valenciana. Ejemplo europeo de emprendimiento e innovación» por Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

Lugar: Veles e Vents, Valencia (La Marina de València, Poblados Marítimos).

La importancia de Valencia y la Comunidad Valenciana

Esta edición de HANGAR 360 refuerza el compromiso de la Comunidad Valenciana y su capital por posicionarse como hub tecnológico y de emprendimiento clave en Europa, actuando como plataforma para la internacionalización de emprendedores y captación de startups chilenas.

De hecho, la Comunidad Valenciana cuenta con más de 1.500 startups enfocadas en tecnología, sostenibilidad y otros sectores, que generan más de 20 mil empleos directos. Y cuenta también con más de 1.700 entidades (Universidades, centros de investigación, instituciones, startups) centradas en el ecosistema emprendedor. Gracias a las políticas públicas nacionales y regionales, el dinamismo de sus emprendedores locales, su compromiso en la colaboración público-privada y su fuerte apuesta en desarrollar proyectos e inversiones se han conseguido atraer a grandes compañías para instalarse en la región.

La importancia de Chile

En cuanto a Chile, el «Global Innovation Index de 2025», uno de los principales indicadores internacionales en materia de competitividad, le sitúa como el país más innovador de América Latina. Además, fue uno de los primeros países, a nivel mundial, en crear un proyecto tan avanzado como Startup Chile, una aceleradora pública de negocios que bajo el alero de Corfo y el Gobierno de Chile, potencia emprendimientos tecnológicos, sin importar su origen o industria, para que usen a Chile como plataforma para escalar globalmente, fundamentalmente con el resto de América Latina y Asia-Pacífico. Además, el país cuenta, en todas sus regiones, con proyectos tecnológicos pioneros destacados, y con un sólido respaldo institucional a través de programas de Corfo y ProChile, como Dinamiza, Potencia, Chilemass Emprende y GoGlobal, además de tener un ecosistema bien estructurado y organizado, en donde todos los actores colaboran conjuntamente: startups, empresas, universidades, incubadoras, instituciones, aceleradoras, fondos de inversión, agencias de desarrollo, etc.

Más de 65 representantes de startups y de las principales instituciones públicas y privadas de Chile se han desplazado a Valencia para participar en esta cuarta edición de HANGAR 360. Su objetivo es conocer de primera mano el mercado español, fortalecer la colaboración público-privada y explorar oportunidades de inversión e internacionalización, especialmente con el ecosistema valenciano.

Qué es HANGAR 360

Tras su paso por Santiago de Chile (2022), Málaga (2023) y Valdivia (2024), HANGAR 360 celebra su cuarta edición en Valencia. Este encuentro internacional de innovación y emprendimiento entre Chile y España, abordará políticas públicas en ambos países y sus regiones, la internacionalización de las startups, los retos y oportunidades en innovación abierta, sostenibilidad, digitalización, inteligencia artificial, energías renovables, infraestructura, logística y economía azul, con especial foco en los puertos. El programa incluye conferencias internacionales, conversatorios, espacios para el networking, casos de éxito de startups internacionalizadas en ambos países además de la participación de corporaciones como Acciona, COPEC, REDEIA, Telefónica y Sacyr, entre otras.