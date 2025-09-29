Unión de Uniones exige al ministro Planas que se cumpla la Ley de la Cadena

REDACCIÓN VALENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para solicitarle una reunión y transmitirle la «urgente necesidad» de que la ley de la cadena alimentaria «se cumpla».

La organización agraria ha criticado que, aunque se han incorporado mejoras, esta ley «sigue siendo un obstáculo menor» para la industria y distribución, puesto que, según indica, aún seguirían «actuando en su posición de dominio», dejando al productor «indefenso» y, «por supuesto», con los costes de producción «sin cubrir».

Según Unión de Uniones, el proyecto de ley para reformar el texto previo, que impulsó el año pasado, «lleva desde entonces paralizado en el Congreso, acumulando cerca de 50 ampliaciones de plazo del período de enmiendas». Por ello indica que «hay que ponerse a trabajar sin más dilación», pues la situación «no es anecdótica» y «se está dando en multitud de sectores, como el de cereales, arroz, maíz, patata, leche de ovino y caprino y, como se ve cada día en las noticias, en el sector del vino, entre otros».

Por otro lado, la formación agraria señala que «el mal funcionamiento no puede deberse sólo a que no se refuerce la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), sino que anima a «aumentar las multas, que a la distribución y la industria no les compense el presunto abuso que ejercen». El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha lamentado que «la realidad es que siempre se salen con la suya», remarcando que «no hay excusas que valgan».