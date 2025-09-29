Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo

Unión de Uniones exige al ministro Planas que se cumpla la Ley de la Cadena

REDACCIÓN

VALENCIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para solicitarle una reunión y transmitirle la «urgente necesidad» de que la ley de la cadena alimentaria «se cumpla».

La organización agraria ha criticado que, aunque se han incorporado mejoras, esta ley «sigue siendo un obstáculo menor» para la industria y distribución, puesto que, según indica, aún seguirían «actuando en su posición de dominio», dejando al productor «indefenso» y, «por supuesto», con los costes de producción «sin cubrir».

Según Unión de Uniones, el proyecto de ley para reformar el texto previo, que impulsó el año pasado, «lleva desde entonces paralizado en el Congreso, acumulando cerca de 50 ampliaciones de plazo del período de enmiendas». Por ello indica que «hay que ponerse a trabajar sin más dilación», pues la situación «no es anecdótica» y «se está dando en multitud de sectores, como el de cereales, arroz, maíz, patata, leche de ovino y caprino y, como se ve cada día en las noticias, en el sector del vino, entre otros».

Por otro lado, la formación agraria señala que «el mal funcionamiento no puede deberse sólo a que no se refuerce la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), sino que anima a «aumentar las multas, que a la distribución y la industria no les compense el presunto abuso que ejercen». El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha lamentado que «la realidad es que siempre se salen con la suya», remarcando que «no hay excusas que valgan».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Unión de Uniones exige al ministro Planas que se cumpla la Ley de la Cadena