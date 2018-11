La Unió denuncia el hundimiento de la primera parte de la campaña de cítricos La formación agraria advierte de la pérdida de grandes cantidades de mandarinas tempranas y culpa al acuerdo de la UE que favorece a Sudáfrica V. LLADRÓ Sábado, 3 noviembre 2018, 01:01

valencia. La Unió de Llauradors ha denunciado el hundimiento de la campaña de variedades tempranas de cítricos, culpando de ello a las mayores cantidades de mandarinas y naranjas tardías de Sudáfrica y otros países del Hemisferio Sur, favorecidos por las ventajas concedidas por la Unión Europea.

La Unió ha puesto especial énfasis en la situación desastrosa que se está sufriendo en La Ribera Alta, puesto que las mismas variedades se recolectan antes en esta gran zona productora que en otras más al norte, pero puede decirse que el problema se va extendiendo a todas las comarcas citrícolas de la Comunitat Valenciana, con fincas de satsuma Okitsu y de clementinas primerizas que se van quedando sin recolectar, o se han recogido a medias. Lo que queda de estas variedades precoces resulta ya invendible, y para mayor preocupación se aprecia poco 'movimiento' comprador en variedades que vienen a continuación. Los precios son más bajos que el año pasado y pese a ello apenas se conocen operaciones.

Para La Unió, la causa principal del problema radica en que «la proliferación de cítricos de Sudáfrica hunde por tercer año consecutivo la campaña de variedades tempranas». Sin embargo no debe ser esa la única razón de la parálisis comercial que parece atenazar al sector, porque ya no hay oferta sudafricana en Europa, o apenas quedan restos insignificantes, y no por ello levanta cabeza el mercado. Las naranjas Navelina se venden y recolectan en cuentagotas, y en cuanto a la Clemenules hay una apatía general, sin casi ventas. Y eso que estamos ya en noviembre. El tiempo se echa encima y los agricultores ven que la cosecha no sale a un ritmo conveniente.

La Unió ha pedido a las Administraciones que se dé prioridad a los cítricos comunitarios frente a los de países terceros, pero quizá en estos momentos no sea ya sólo ése el problema. Por otra parte, AVA-Asaja minimizó días atrás la cuestión, rechazó «mensajes derrotistas y agoreros» y confió en que mejore el consumo con la llegada del frío a Europa.