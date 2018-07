La Unió, contra los «agricultores de sofá» Un agricultor labra un campo de naranjos jóvenes. / v. ll. Defiende una redefinición del 'agricultor activo' para que no pierdan ayudas pequeños productores en favor de 'cazaprimas' | El Ministerio de Agricultura ha de comunicar el miércoles a la Comisión Europea cuál es su propuesta para 2019 y 2020 VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 30 julio 2018, 00:38

La Unió de Llauradors ha pedido a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, que defienda ante el ministerio que en el reparto de las ayudas de la PAC «se priorice a los agricultores y ganaderos profesionales» y se cambie la situación actual, «que ha favorecido a los grandes perceptores de subvenciones y a los agricultores de sofá».

Mañana martes tendrá lugar en Madrid una reunión que se considera clave para definir algunos postulados de las propuestas de España ante la negociación de la futura PAC, por lo que puede ser importante lo que se defienda y se decida.

Según desvela Ramón Mampel, secretario general de La Unió, el Ministerio de Agricultura «dispone hasta el próximo 1 de agosto (el miércoles, el día siguiente de la reunión) para comunicar a la Comisión Europea las modalidades que propone para la definición de la figura del agricultor activo dentro de las ayudas directas de la PAC para los próximos años 2019 y 2020».

La organización agraria apoya que se reconozca la función del agricultor a tiempo parcial

Ahí es donde pretende dicha formación agraria que se incida para «cambiar la situación actual». La fórmula que propone La Unió es «que se establezca como beneficiarios de las ayudas directas de la PAC prioritariamente a los agricultores y ganaderos que obtengan de la actividad agraria como mínimo el 25% de sus ingresos totales».

Como se estrecha el marco global financiero para estas ayudas (menos dinero a repartir), se intenta que al menos se dé preferencia a los que más estén encima del campo, produciendo de verdad, yendo algo más allá de los topes (100.000 euros de ayuda máxima), recortes y 'modulaciones' que se vienen planteando.

Por otra parte, La Unió defiende ahora que también se tenga en cuenta «a los agricultores a tiempo parcial, para salvaguardar así a los sectores sociales del mundo rural mediante una franquicia de 1.250 euros para continuar siendo beneficiario de las ayudas directas de la PAC.»

Esto es una novedad, La Unió planteó históricamente una diferenciación entre los agricultores 'a título principal' y los que se dedican a sus explotaciones 'a tiempo parcial'. Consideraba que los primeros deberían ser preferentes a la hora de recibir apoyos, y no los segundos. Ahora defiende al fin que hay que tenerlos en cuenta. Todo evoluciona.

Por otra parte, La Unió ha pedido a la consellera Cebrián su directa «mediación», a fin de que «defienda los intereses de una parte importante de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, pertenecientes a esta organización, a los que de una forma sectaria niega la interlocución el ministro Luis Planas desde su entrada al Gobierno, poniendo de manifiesto una actitud discriminatoria y de falta de transparencia y diálogo prometido por el nuevo gobierno del PSOE para el sector agrario».

La Unió se queja de no ser tenida en cuenta a nivel nacional de acuerdo a su relevancia en el campo valenciano. Un problema que arrastra desde su salida de la Coag y para lo cual reclama una vez más la celebración de elecciones en el campo «que midan la representatividad real de cada organización».

A juicio de La Unió resulta básico revisar la definición de la figura del 'agricultor activo' porque en ella se funda el derecho a ser receptor de las ayudas de la PAC, y según cómo se haga se decantará el reparto más en un sentido u otro. Para Mampel, revisar la definición en los términos propuestos «permitiría redistribuir las ayudas en favor de los profesionales, los más implicados y con más vocación de permanecer en la actividad y en el medio rural, de acuerdo con los objetivos de la PAC».

Recuerda La Unió que aproximadamente un tercio de los beneficiarios valencianos que recibieron estas ayudas años atrás las han perdido por no llegar a los 300 euros, que es el mínimo establecido ahora para recibirla o no, ya que se considera que por debajo de tal cuantía los gastos de gestión superan su importe. Pero la medida ha ido claramente contra los más pequeños, y no es que 300 euros supongan la salvación, pero perderlos supone un obstáculo más que desincentiva y puede animar al abandono.

La Unió sostiene que con su definición de 'agricultor activo' no se hubiesen perdido esas ayudas que han acabado de condenar al minifundio y por contra se apoyaría «la función social que ejercen tantos pequeños agricultores». «La introducción de esos filtros -prosigue- representaría un reparto más equilibrado de los apoyos públicos hasta la entrada en vigor de la nueva PAC, simplificaría la implementación del nuevo mecanismo en el futuro y, en caso de los casi seguros recortes de las asignaciones para España -que La Unió rechaza, como todas las organizaciones- permitiría mitigar los efectos sobre los agricultores y ganaderos cuyos ingresos dependen en una medida significativa de la actividad agraria».

Para La Unió, el Gobierno tiene una oportunidad «para corregir los desequilibrios actuales». Recuerda que la aplicación de la figura de agricultor activo y de los pagos directos, que se decidió en 2013, «ha permitido la creación de condiciones artificiales para beneficiarse del sistema de ayudas, pues ha favorecido a los grandes receptores (por encima de los 150.000 euros anuales), en detrimento de los modestos (por debajo de los 5.000 euros), y ha permitido a los agricultores de sofá, gracias a una regulación contraria a la normativa de la UE, eludir los mínimos que los excluirían del sistema de pagos directos». Es decir, se facilita la existencia de los llamados 'cazaprimas'.