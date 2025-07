La UE da gran tolerancia comercial a países terceros desde que España es país miembro

La Unió Llauradora ha elevado una petición a la UE para que establezca unos precios de entrada para los cítricos de fuera por encima ... de un euro por kilo, de acuerdo con las subidas de costes en Europa, tanto de cultivo como de recolección, transportes, gestión comercial, certificaciones y demás cumplimientos burocráticos. La petición, con la que estarán de acuerdo todos los productores europeos, busca que, al obligar a vender a más precio, la entrada de producción foránea dejara de ejercer como competencia barata y desleal que aparta muchas veces a la producción propia a lo largo de cada temporada. No ahora mismo, a dos meses de iniciar la campaña, cuando los precios están altos porque la oferta del hemisferio sur no es tan abundante como en otros momentos (veremos en meses próximos) y los fletes marítimos se han encarecido de forma notable, lo que lastra en cierta medida los envíos desde largas distancias.

El gran foco del problema se sitúa sobre todo en el grueso de la campaña en el hemisferio norte, de noviembre a abril más o menos, cuando coinciden en los mercados europeos todos los productores ribereños del Mediterráneo, desde Turquía a Marruecos, con especiales temores sobre Egipto, la gran potencia en aumento y con precios muy baratos. Además, en ocasiones se solapan también restos del hemisferio sur que, por estar a final de su temporada, se acaban saldando muy baratos y contribuyen a distorsionar más aún los precios de la producción europea, con especial incidencia en el caso de la Comunitat Valenciana, primera región productora y exportadora.

Sin embargo, no parece que ese deseo de que la Comisión Europea haga un mínimo caso a la razonable solicitud de imponer precios de entrada acordes con los costes reales de producción vaya a tener una respuesta práctica. Como mucho, un gesto más del amplio listado de agravios y desatenciones que pueda servir a la larga para apoyar profundos descontentos y sensibilizar algún ocasional detalle a favor. Bruselas no está por la labor. Y los estados miembros tampoco. Ni siquiera España. Miren si no la posición de nuestro Gobierno respecto al acuerdo con Mercosur: que se ratifique cuanto antes. Ni un mohín de desacuerdo. No como Francia, que persiste en decir que no si no se cambian cosas. Tampoco al principal partido de la oposición, el PP, se le ve aguerrido en esto: prefiere contemporizar, tan pendiente de otros asuntos.

Nuestra exportación citrícola tuvo que cumplir precios de referencia y tasas compensatorias que luego se fueron diluyendo

Un poco de historia

En realidad, la dinámica de la Unión Europea, antiguamente Mercado Común Europeo y Comunidad Económica Europea, ha sido de continua evolución hacia una apertura comercial a casi todo el mundo y en toda regla, particularmente notable desde que se produjo el ingreso de España, en 1986.

La historia oficial cuenta que el Tratado Preferencial entre España y el Mercado Común Europeo, en 1970, representó conceder a nuestro país precisamente eso, un trato preferencial que supuso una reducción arancelaria y facilitó los intercambios comerciales.

No obstante, en la práctica las cosas no fueron tan favorables en el caso de nuestros principales productos de exportación, que aquella época ya eran los cítricos. El Mercado Común nos cobraba hasta entonces un 20% de arancel aduanero y con el Tratado Preferencial se rebajó al 12%, cuando los principales competidores del momento, Israel y Marruecos, ya pagaban menos: 4% y 8%, respectivamente. Tres lustros después, cuando se materializó nuestro ingreso, al 12% se aplicó una reducción paulatina durante diez años, que finalmente quedó en siete cuando en 1993 se instauró el Mercado Único Europeo. Pero durante aquel trayecto, cuando la rebaja arancelaria a España fue alcanzando los porcentajes de Israel y Marruecos, éstos se iban reduciendo de igual manera.

Sistema diabólico

Hubo, además, un endiablado procedimiento aduanero que se instauró con el Tratado Preferencial y que en muchos momentos resultaba más gravoso que el propio arancel que se había logrado reducir. Consistía en el establecimiento de algo similar a lo que constituye la actual petición de La Unió: unos precios de referencia altos que había que cumplir de forma obligada. Los exportadores españoles tenían que vender las naranjas caras en el Mercado Común, por encima de dichos umbrales, y si las cotizaciones medias caían por debajo durante tres días en determinados mercados 'testigo', se imponía el pago de tasas compensatorias, cuyo importe era la diferencia entre el precio de venta y el de referencia. Diabólico: se entraba en pérdidas de inmediato y se frenaba la exportación, lo que obligó a crear el Comité de Gestión para la Exportación de Cítricos, que vigilaba desde aquí la marcha general y, cuando había riesgo, o se acaba cayendo, se aplicaba una autorreducción de salidas por cupos proporcionales al tonelaje de cada firma exportadora.

¿Por qué obligaba Bruselas a vender caras nuestras naranjas? Sobre todo para proteger de la competencia española los intereses del único país socio de entonces con cítricos: Italia, y defender también a Marruecos e Israel. Pero a partir de la entrada de España, todo lo que nos venían aplicando se fue deshaciendo para otros, hasta llegar a las puertas abiertas de hoy, donde se favorece que llegue lo más barato. Todo cambia.