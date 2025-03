El turismo debe reinventarse con datos, tecnología y visión

Sandra Paniagua Jueves, 27 de marzo 2025, 01:36 Compartir

La transformación digital ya no es el futuro del turismo: es su única vía de supervivencia. Partiendo de esta premisa, se desarrolló el foro 'El impacto de la transformación digital en destinos y empresas turísticas', organizado por LAS PROVINCIAS en el BioHub de La Marina de Valencia. Dos mesas redondas con ponentes como Bogdan Tapu, Clara Haba, Tono Franco y Carlos Alarcón mostraron cómo el ecosistema de las startups y las administraciones públicas impulsan el cambio. Por su parte, Enrique Martínez, presidente de Segittur, desgranó la Plataforma Inteligente de Destinos, mientras que Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, clausuró la jornada mostrando la visión y la hoja de ruta del turismo español y valenciano.

Más allá del destino

El talento emprendedor ha brillado con fuerza en la primera mesa redonda. Clara Haba, fundadora de Your Friends Are Boring, y Bogdan Tapu, CEO de World Challenge Game, compartieron sus proyectos, sus visiones y aprendizajes tras beneficiarse del programa 'Última Milla'.

Clara Haba explicó cómo su agencia boutique ha dado el salto a la digitalización. «Gracias a la ayuda, ahora creamos viajes personalizados de forma automática. Nos permite escalar sin perder el alma de lo que somos». Su plataforma conecta a viajeros con intereses comunes, principalmente del mercado anglosajón. Además, explicó que su empresa nace de la idea de que «el turismo es conexión, va más allá del destino. En pocas horas, gente que no se conoce puede hacerse amiga entre sí para toda la vida».

La empresa de Bogdan Tapu, por su parte, desarrolla videojuegos turísticos geolocalizados que convierten el aprendizaje cultural en una experiencia lúdica. Tal y como señaló durante su intervención, «aplicamos Inteligencia Artificial para crear rutas personalizadas desde tu ubicación. La tecnología nos permite entender mejor al viajero y mostrarle el destino de forma lúdica. Creamos preguntas totalmente personalizadas y gamificamos la experiencia». Ambos emprendedores coincidieron en la importancia de los datos y el respaldo institucional. «Sin datos verídicos, no puedes tomar decisiones», afirmó Haba, mientras que Tapu apuntó que «la validación del proyecto es tan valiosa como la ayuda económica que recibimos».

Desde Valencia al mundo entero , el mensaje de estos dos valientes a los futuros emprendedores, muchos de ellos congregados en la sala, es claro: «Hazlo. El mejor momento siempre es ahora», animó Tapu. Y Haba cerró con un consejo clave como es: «Rodéate de una red que te apoye en esta montaña rusa que es emprender, así no te sentirás solo».

La segunda mesa abordó 'El impacto de la transformación digital en destinos y empresas turísticas' sobre el papel crucial de las administraciones públicas ante los desafíos del turismo actual. Tono Franco, presidente de Visit Valencia, y Carlos Alarcón, jefe de sección de Ciudades Inteligentes de la Diputación de Valencia, coincidieron en una visión valiente, colaborativa y basada en datos.

«La gestión turística ya no puede basarse en intuiciones. Los datos son la base de toda decisión eficaz», afirmó Franco, que defendió la innovación como motor del equilibrio entre visitantes y ciudadanos. «Valencia no es solo un destino, es una capital que necesita innovar en la narrativa de su propuesta turística. Contar la ciudad como hace 20 años no tiene sentido».

Por su parte, Alarcón destacó el reto del turismo interior y el potencial de la Plataforma Inteligente de Destinos para redistribuir flujos. «Tenemos zonas despobladas con gran valor natural que podrían beneficiarse si logramos visibilizarlas. La tecnología debe ayudar a anticipar saturaciones y mejorar tanto la experiencia del turista como la calidad de vida del residente», apuntó el jefe de sección de Ciudades Inteligentes de la Diputación de Valencia.

Ambos ponentes subrayaron la importancia de un lenguaje común entre administraciones, empresas turísticas y tecnología. «Esta plataforma es la apuesta más valiente de la política turística actual», señaló Franco, ya que «nos permitirá digerir los datos y entregarlos 'masticados' a los empresarios para que tomen decisiones con impacto real».

Y frente al ruido sobre la turismofobia, ambos expertos dejaron claro que «el turismo no es el problema. Mal gestionarlo, sí. Necesitamos respeto, inteligencia y equilibrio para que siga siendo un motor de prosperidad compartida».

A la vanguardia del turismo

Durante su intervención, Enrique Martínez, presidente de Segittur, presentó la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) como «la apuesta más ambiciosa de la historia del turismo español en materia digital». En sus palabras, «la PID transformará la manera en que entendemos, gestionamos y vivimos el turismo en España».

Esta infraestructura pública digital, que estará operativa en junio de 2025, permitirá integrar y cruzar datos públicos y privados, generando inteligencia útil para destinos, empresas y turistas. «Queremos un ecosistema colaborativo donde todos los agentes puedan innovar, tomar mejores decisiones y crear experiencias más sostenibles y memorables», explicó el presidente de Segittur.

El Nodo Central de la PID contará con módulos avanzados como una aplicación turística nacional, asistentes inteligentes de viaje, paneles de control con datos en tiempo real y sistemas de fidelización basados en IA. «Es la digitalización con propósito: eficiencia, sostenibilidad y experiencia», subrayó Martínez.

Pero más allá de la tecnología, el presidente de Segittur destacó el enfoque humano, ya que «esto no va solo de turistas, sino también de los que viven en los destinos. La transformación digital debe estar al servicio de todos».

Martínez concluyó con un mensaje claro porque «gracias al Plan de Recuperación, estamos frente a una oportunidad histórica. La PID nos permite pasar de la reactividad a la anticipación. Nos sitúa en la vanguardia del turismo global. Y lo más importante: lo hacemos juntos, como país».

La clausura del foro corrió a cargo de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, con un mensaje contundente y esperanzador: «Estamos ante un momento histórico. La digitalización del turismo español marcará un antes y un después en nuestras políticas públicas». Sánchez destacó que los fondos europeos han sido el gran catalizador de esta transformación. «Gracias al Plan de Recuperación hemos pasado del 32% al 47% de digitalización en solo un año. Eso no es una cifra, es una revolución en marcha», afirmó.

La Plataforma Inteligente de Destinos fue uno de los pilares de su discurso porque «no se trata solo de gestionar mejor el turismo, sino de mejorar la vida de los ciudadanos. La digitalización es la herramienta que nos permitirá diseñar políticas más inteligentes, sostenibles y humanas».

Además, la secretaria de Estado subrayó también la importancia de llegar a los más pequeños, ya que «los grandes destinos tienen más recursos, pero nuestro compromiso es con los que más lo necesitan. Queremos que nadie se quede atrás».

En su intervención, hizo un llamamiento a los jóvenes. «No penséis en pequeño. El turismo os necesita para innovar, para digitalizar esas experiencias únicas que nos hacen diferentes como país».

Sánchez concluyó mirando al futuro al señalar que «España está liderando la transformación digital del turismo a nivel mundial. Otros nos observan. Y cuando se escriba la historia, podremos decir que estuvimos aquí, construyendo el modelo turístico del futuro: más inteligente, más humano y más sostenible».