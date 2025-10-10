El TSJCV avala el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia aprobado en 2018

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado el Plan Espacial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, ... desarrollado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en 2018. La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fallado desestimar el recurso interpuesto por la asociación ciudadana Per l'Horta, que entendía que el desarrollo del proyecto tiene afectaciones al medio ambiente que no se han valorado ni se han tenido en cuenta. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación.

El documento judicial, notificado ya a las partes, concluye que la decisión administrativa es ajustada a derecho, tras analizar los motivos de impugnación de los recurrentes, que estaban basados en su mayor parte en posibles infracciones del derecho autonómico valenciano. Así, considera de nuevo que «la ubicación de la ZAL cercana al puerto de Valencia es plenamente idónea» y que se justifica adecuadamente «la viabilidad económica del proyecto».

La sentencia del TSJ valenciano va en consonancia a la emitida por el Tribunal Supremo (TS) en marzo de 2024, cuando también avaló la legalidad de la ZAL del puerto de Valencia tras 25 años de obras y recursos judiciales. Así, estimó los recursos de la Generalitat Valenciana y de Valencia Plataforma Intermodal y Logística SA y anuló parcialmente una sentencia previa del propio TSJCV, en la que se exigía una nueva declaración de impacto medioambiental realizada por el procedimiento ordinario y no por el simplificado. Además, el TS dispuso que el Alto Tribunal valenciano analizara los motivos impugnatorios que no habían sido examinados en la sentencia de 2022. Estos ocho motivos del recurso son los que ahora ha desestimado.

Desde la Autoridad Portuaria de Valencia han recibido la noticia «con gran satisfacción», ya que la justicia reafirma que «se han realizado las tramitaciones conforme a derecho». «De este modo se da espaldarazo definitivo al desarrollo de esta zona de actividad logística tan relevante para el apoyo al tejido empresarial y para la generación de empleo local», esgrimen.

Por su parte, desde la asociación Per l'Horta detallan que están «sorprendidos» por el fallo de la sentencia y que están estudiando la viabilidad de imponer un recurso de casación.

Tras un periplo judicial que se arrastra desde hace más de un lustro, el enclave está cada vez más cerca de ser una realidad. El objetivo de este plan es desarrollar una área de 773.000 metros cuadrados junto al puerto del 'cap i casal' destinada a la logística, al transporte y a la distribución de mercancías del puerto. La superficie de las 9 manzanas logísticas es de 308.000 m2.