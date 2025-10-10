Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Trabajos de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Valencia. LP.

El TSJCV avala el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia aprobado en 2018

La decisión, ante la que todavía cabe recurrir, ratifica la sentencia del Supremo de 2024 y desestima el recurso de la asociación ciudadana Per l'Horta

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:57

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado el Plan Espacial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, ... desarrollado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en 2018. La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha fallado desestimar el recurso interpuesto por la asociación ciudadana Per l'Horta, que entendía que el desarrollo del proyecto tiene afectaciones al medio ambiente que no se han valorado ni se han tenido en cuenta. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación.

