Los tres peores días de la semana para repostar, según la OCU

A. Pedroche Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:17

Los españoles afrontan una realidad que es muy complicada a nivel económico. Vivir es muy caro. Más caro que nunca. Es cierto que los salarios más bajos han crecido, pero el nivel de vida también. El bolsillo lo nota especialmente en los gastos del día a día. Por ejemplo, el precio de la luz o de la gasolina. El combustible, tras semanas de descenso considerable, ha aumentado su precio de manera notoria. Los conductores están sujetos a estos cambios en el precio del petróleo. Ahora, de cara a este fin de semana, más de tres millones de españoles disfrutarán de un puente. Muchos de ellos seguramente aprovecharán para hacer un viaje en coche o moto y necesitarán repostar. Buscarán la gasolinera más barata, pero deben saber que seguirán pagando más que en el resto de la semana.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un estudio a partir del seguimiento semanal de más de 12.000 estaciones de servicio. Ha confirmado algo que era vox populi: repostar no cuesta lo mismo todos los días de la semana. De hecho, hay algunos en los que es especialmente más caro. Los datos demuestran que los precios de la gasolina y el gasóleo tienden a incrementarse los viernes, sábados y domingos.

El organismo ha justificado esta tendencia con dos razones de peso. Por un lado, las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo, que afectan de manera general al precio del combustible; y, por otro, la ley de la oferta y la demanda: más conductores repostando antes de viajar implica una subida casi automática de los precios.

Los puentes o festivos, como el que van a disfrutar ahora los madrileños, también influyen de manera directa. Estos días en los que suele haber millones de desplazamientos por carretera también es más costoso repostar. Desde la OCU recomiendan hacerlo antes del viernes o después del domingo.

La OCU asegura que el día más barato para hacerlo es el lunes. Las estaciones de servicio ajustan a la baja sus precios al comienzo de la semana ya que hay una menor demanda y el consumo se estabiliza. Esta diferencia, que puede parecer mínima, puede suponer un ahorro de entre 3 y 7 euros por depósito, dependiendo del vehículo y del tipo de combustible, según cálculos de la OCU y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

