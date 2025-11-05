Víctor Arpa, abogado laboralista: «Si la empresa despide a un trabajador estando de baja puede ser nulo porque vulnera derechos fundamentales» Difunde contenido en redes sociales sobre este tipo de asuntos

A. Pedroche Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

Cuando un trabajador se encuentra de baja médica, el despido se considera nulo si vulnera sus derechos fundamentales. Víctor Arpa, un abogado laboralista que también crea contenido para redes sociales, ha asegurado que los despidos cuando un trabajador se encuentra de baja son cada vez más frecuentes. De hecho ha contado que ha defendido recientemente a un trabajador despedido tras sufrir un accidente laboral: «Acabo de salir del juzgado tras defender a un trabajador que fue despedido por su baja médica tras un accidente laboral». Según detalla, su cliente «sufrió un accidente laboral grave con fracturas vertebrales» y permaneció de baja durante casi ocho meses.

Arpa explica que, tras incorporarse, su cliente fue despedido por su propio jefe: «El mismo día en que intenta reincorporarse le dice el jefe que aún no está recuperado y cuál fue la respuesta de la empresa? Despedirlo». Para el abogado lo más surrealista de esta situación es que la propia empresa reconoce en la misma carta de despido que es improcedente.

El jurista ha pedido que el despido sea declarado nuelo: «Esto no es solo una injusticia, es discriminación por enfermedad. Por eso hemos pedido que este despido no se quede en improcedente, sino que sea nulo porque vulnera derechos fundamentales». También recuerda que la ley ofrece diferentes medidas de protección para aquellas personas que son despedidas por su estado de salud.

«Si una empresa te despide estando de baja o recién reincorporado, existen mecanismos legales para defenderte. No estás solo en esto», afirma. La jurisprudencia reciente ha reforzado la consideración del despido durante una baja médica como una forma de discriminación, especialmente cuando se acredita relación directa con la enfermedad.