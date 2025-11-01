Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camiones circulando por la A7. JL Bort
Dosier económico: Falta de mano de obra (I)

El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Cada vez más conductores huyen del sector en busca de mejores condiciones, lo que obliga a las empresas valencianas a salir del país para contratar

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:31

Hasta Perú, donde se esconde una de las siete maravillas del mundo, han tenido que viajar las empresas valencianas de transporte y logística para encontrar ... algo incluso más preciado en la actualidad que un tesoro: conductores dispuestos a trabajar. La falta de mano de obra es una de las principales preocupaciones en diferentes sectores de la economía valenciana y la llegada de trabajadores procedentes de otros países es una de las pocas alternativas efectivas que parecen funcionar por el momento. El ejemplo del transporte es claro. Según las estimaciones de la Federación Valenciana de Empresas de Transporte (FVET), la Comunitat tiene un déficit de más de 2.000 chóferes profesionales —1.000 en la provincia de Valencia, 600 en Alicante y 400 en Castellón—, especialmente para el transporte de mercancía por carretera.

