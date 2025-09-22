Un trabajador digital cobra un 37% más que el resto de empleados valencianos

Las habilidades digitales son un plus en el mercado laboral. Tanto es así que en la mayoría de sectores y empresas es ya un ... requisito imprescindible para acceder al puesto de trabajo, ya que una adecuada alfabetización digital o un buen manejo en la creación y gestión de contenido permiten ganar en productividad y eficiencia. Y eso se nota también en los salarios: el dinero que cobra un trabajador especialista digital es un 37% superior al del resto de ocupados en la Comunitat Valenciana.

Así se desgrana en el 'Observatorio de I+D+i tecnología y emprendimiento en la Comunitat Valenciana', elaborado por Fundación Lab Mediterráneo y publicado este lunes, en el que también se refleja que, si bien el dinero percibido sigue siendo mayor que en trabajos donde no es imprescindible, esta desigualdad se ha empequeñecido en la última década. Mientras que en 2013, la diferencia era de más de un 50% respecto a los no especialistas, en la actualidad esta cifra ha descendido un 13%, con una bajada paulatina. Hay más empleados formados en estas habilidades y, en consecuencia, la prima salarial se reduce.

A pesar de la diferencia positiva que se refleja en la Comunitat Valenciana, hay otras en las que todavía se valora mejor ser un trabajador especializado en competencias digitales. Así, la Comunidad de Madrid está a la cabeza en esta comparativa, con una diferencia del 50%, mientras que otras como Andalucía, con un 46%, o Cataluña, con un 45%, también se sitúan por encima.

La importancia de la transformación digital, que el investigador y coautor del estudio, Javier Quesada, ha querido remarcar, se evidencia también con otro de los datos que se desprenden. El valor añadido bruto (VAB) digital en la Comunitat Valenciana asciende a 22.350 millones de euros en 2023, lo que supone el 18% del total de la región. Un porcentaje que, sin embargo, sigue lejos del de otras autonomías como Madrid, donde se alcanza el 30% del VAB, o Cataluña y País Vasco, con cerca del 22%.

Alta cualificación laboral

La apuesta por los empleos altamente cualificados en la región ha provocado que estos aumenten casi un 20% en el último año, siendo la comunidad autónoma en la que más ha crecido. Así, uno de cada tres trabajadores ya cuentan con esta etiqueta en su currículum.

Una vez radiografiado el panorama de la tecnología y el emprendimiento en la región, Quesada ha lanzado una decena de propuestas para seguir en la línea de crecimiento de este campo. En concreto, ha puesto el foco en promover la formación de los empleados orientando la especialización a ocupaciones que tengan que ver con la tecnología, la informática o la sostenibilidad medioambiental o biotecnología.

Además, otras de las recomendaciones se han centrado en la atracción de especialistas en sectores específicos de elevada empleabilidad, para evitar así la fuga de talento; fomentar a los doctorados industriales o de Formación Profesional Dual de excelencia para ayudar a introducir la cultura de la I+D+i en algunas empresas; o aprovechar la oportunidad que ofrecen la ciberseguridad y la inteligencia artificial a las empresas para introducir la digitalización en el día a día.

Con todo ello, Quesada ha mencionado que el objetivo del observatorio es que la Comunitat Valenciana «continúe el proceso de modernización, con un ojo puesto en Europa y el otro en las regiones más avanzadas de España». Una visión con la que coincide el presidente de la Fundación LAB, Héctor Dominguis, que añade que la Comunitat es «una región emprendedora» y que se empieza a acercar a Cataluña y la Comunidad de Madrid «en algunos indicadores».