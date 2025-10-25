El SEPE publica más de 100 ofertas de empleo con un salario de hasta 1.800 euros al mes y trabajando desde casa El organismo ofrece todas estas oportunidades laborales a través del portal Empléate

A. Pedroche Sábado, 25 de octubre 2025, 01:12

El teletrabajo es una medida que está implementada en la inmensa mayoría de empresas de nuestro país. Esta tendencia comenzó hace ya casi seis años con la pandemia del Covid-19. De hecho, no es raro que algunas compañías ofrezcan trabajar en remoto. El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ha publicado 102 nuevas ofertas laborales que permiten esta opción. Una manera más sencilla de conciliar la vida laboral y la familiar.

Las ofertas están en el portar Empléate» del SEPE, donde figuran todas las vacantes activas. Una vez dentro, es necesario filtrar por la opción «teletrabajo» o «remoto» para visualizar únicamente las ofertas que permiten desempeñar las tareas desde casa.

Respecto a las vacantes que están disponibles, hay mucha variedad. Hay puestos de teleoperador, atención al cliente, técnico informático, coordinador de servicios, administrativo remoto y gestor de sistemas o datos. En cuanto a los requisitos, varían dependiendo del puesto laboral. En la mayoría de los casos se exige una formación mínima de ESO, FP o estudios universitarios. Además, se valoran competencias digitales básicas, como el manejo de herramientas de comunicación online, programas de oficina o sistemas CRM.

La experiencia no es un requisito obligatorio. Algunas posiciones están abiertas a personas sin trayectoria previa. Sin embargo, para acceder a los cargos más especializados sí se requiere experiencia demostrable y contrastada.

Los salarios también dependen del puesto laboral. Algunos pueden alcanzar los 1.800 euros mensuales y la inmensa mayoría son contratos indefinidos. Es una gran oportunidad para los desempleados que buscan estabilidad y a la vez flexibilidad.

