El SEPE lanza una oferta masiva de trabajo para ocupar puestos administrativos con salarios de hasta 26.000 euros anuales El organismo publica las vacantes de diferentes empresas a través de su portal laboral 'Empléate'

Mario Lahoz Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:30

La situación laboral en España es uno de los problemas sociales que más afectan a los ciudadanos del país. Muchos trabajadores dedican gran parte del día a rendir sin descanso en su jornada de trabajo por un salario con el que no tienen suficiente para mantener una vida digna. Además, el sector joven de la población tiene serias dificultades ya que les cuesta acceder al mundo laboral por falta de oportunidades o porque la remuneración no es suficiente para poder planificar su futuro.

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha publicado en su portal laboral 'Empléate' una oferta masiva de trabajo para ocupar vacantes relacionadas con la administración en diferentes empresas repartidas por el país.

Entre los diferentes puestos que se ofertan destacan los servicios de gestión contable, una sección imprescindible en cualquier empresa. También podemos encontrar vacantes de auxiliar administrativo en empresas del sector servicios, o algunos menos usuales como representante bilingüe.

A la hora de buscar la oferta de trabajo ideal, una de las cuestiones que más preocupan son los requisitos. Cierto es que algunas empresas solicitan algún estudio específico o demandan ciertas aptitudes que el individuo debe poseer para obtener el puesto de trabajo. Algunos de los requisitos más habituales que suelen pedir las empresas son el dominio de idiomas como inglés, francés o portugués, o algún título especializado para ocupar un puesto de trabajo en el que se desempeña una función muy concreta.

Estas son algunas de las ofertas más destacadas que lanza el SEPE en su portal laboral:

- Administrativo contable en una asesoría de empresas en Madrid, jornada completa, contrato en prácticas con un salario de 16.576 euros brutos/año, requiere la especialidad de técnico en gestión administrativa.

- Auxiliar administrativo en Cáceres, jornada completa, contrato laboral indefinido con un salario de 16.000-18.000 euros brutos/año, formación en grado medio/superior en administración y finanzas, requiere más de dos años de experiencia y un sólido conocmiento del Ciclo COntable (requisito excluyente).

- Representante bilingüe (español-inglés) de Cash App en Portugal, jornada completa con un salario de 19.500-21.000 euros brutos/año, requiere dominio nativo del español y nivel avanzado de inglés (C1 o superior) y experiencia previa en atención al cliente.

- Administrativo de logística en la Comunidad Valenciana, jornada completa, contraro laboral indefinido con un salario de 21.000-23.000 euros brutos/año, requiere formación en administración o logística, dos años de experiencia en gestión de inventarios y planificación logística y conocimientos en sistemas de gestión logística y herramientas informáticas.

Contable para una empresa en Madrid, jornada completa, contrato laboral indefinido con un salario de 22.000-26.000 euros brutos/año, grado medio/superior en contabilidad y finanzas, más de dos años de experiencia, se valorará conocimiento de SAGE 200C, SII, experienciaen liquidación de impuestos, facturación, LOPD y PRL.

En este caso, al tratarse de puestos de administración, habrá que consultar las ofertas también en la web de la Administarción del Estado en auqellas que pertenezcan a bolsas de empleo público.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE, es necesario acceder a su portal laboral 'Empléate', donde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.

