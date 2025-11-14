El salario medio de los españoles se dispara en más de 110 euros al mes hasta los 2.385 euros

Los españoles ganan más que nunca en la historia. Es más, en apenas un año, su salario se ha disparado en más de 110 euros ... al mes hasta ascender a la cifra récord de 2.385,6 euros brutos mensuales en 2024, una subida del 5%, según los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y publicados este viernes por el INE.

Sin duda la escalada del salario mínimo interprofesional en España está detrás de estas cifras récord. Es más, se trata del mismo porcentaje de aumento que el que experimentó el sueldo legal más bajo en 2024: un 5%, de forma que se situó en los 1.134 euros al mes por 14 pagas (este año ya se ha elevado a 1.184 euros).

Sin embargo, pese a haberse incrementado en casi un 20% el salario medio en el último lustro, España sigue teniendo un alto porcentaje de salarios precarios, mileuristas. Así, más de 5,5 millones de trabajadores ingresan menos de 1.582 euros brutos al mes, menos de 19.000 euros anuales (pues, en este caso, se reparten en doce pagas). Incluso hay 1,84 millones de asalariados, un 10% del total, que tienen un salario inferior a 1.068 euros al mes, inferior, por tanto, al SMI, porque se tratará de contratos a tiempo parcial pese a ser su empleo parcial.

Casi duplica esta cuantía el salario mediano, que es el que parte a España en dos mitades: una mitad de trabajadores cobra menos de 2.000 euros al mes, mientras que la otra cobra más de 2.000 euros, un 3,4% más que en 2023. Es decir, de los 1,84 millones de asalariados que había en el año 2024, 9,2 millones ganaron más de 24.000 euros brutos al año y los restantes 9,2 millones, menos de esta cantidad.

Más concretamente, tres de cada diez asalariados ganaron en 2024 menos de 1.582,2 euros brutos al mes, mientras que el 40% cobró entre 1.582,2 y 2.659,8 euros y el 30% restante ingresaron 2.655,8 o más euros por su trabajo principal.

Si se compara por edades, lógicamente los jóvenes son los que menos ganan. Así, más de la mitad de los menores de 25 años (un total de 631.900) ganaron menos de 1.392,7 euros brutos al mes en el año 2024, e incluso un tercio de los jóvenes (413.500) ganaron menos de 1.068 euros.