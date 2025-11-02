MediaMarkt lanza 138 vacantes con contrato indefinido, formación gratuita y salarios de hasta 23.422 euros brutos anuales La compañía busca personal para la camapa de Black friday y Navidad a través de su portal

M. Lahoz Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La situación laboral en España es uno de los grandes problemas que padece gran parte de la sociedad. Son muchas las personas que dedican más de la mitad de su día a un puesto de trabajo con el que están a disgusto y cobrando un salario que, en ocasiones, no alcanza para tener una vida digna.

Ahora bien, hay determinadas épocas del año en el que las vacantes se multiplican. En este caso, MediaMarkt ya está enfocada en la búsqueda de nuevos empleados para la campaña del Black Friday y la Navidad, con 138 vacantes en España a través de su portal de empleo, de las cuales 54 son a tiempo completo.

La empresa busca cubrir posiciones ya sea en tienda o en las sedes centrales, distribuidas en ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Jaén o Málaga.

En cuanto a las condiciones económicas, la compañía establece un salario mínimo para los puestos de tienda de 1.367 euros brutos mensuales, según el Convenio colectivo del sector de los grandes almacenes. Para perfiles que requieren una mayor especialización, el salario puede ser hasta de 23.422 euros brutos/año, es decir, 1.673 euros brutos/mes dividido en 14 pagas, el más alto dentro de los operativos del sector.

Además, la empresa ofrece formación contínua gratuita, un entorno internacional y descuentos para empleados. Más allá del salario base, los empleados también pueden acceder completamente a estos beneficios. En ciertos centros, estas son herramientas y facilidades ligadas al empleo.

Entre las vacantes activas en el portal de empleo de Mediamarkt destacan las siguientes:

- Regional Business Manager en Sevilla.

- Retail Media Specialist en El Prat de Llobregat.

- Regional Business Manager en Valencia.

- Administrativo/a Contable Junior en El Prat de Llobregat.

- Senior BackEnd Engineer - Product & Master Data en Barcelona.

- Administrativo/a - Facturación en El Part de Llobregat.

- Vendedor en tienda a tiempo parcial en Talavera de la Reina.

- Técnico de Prevención en Bilbao.

- Gestor/a de Operadores de Energía en Málaga.

Cómo acceder al portal laboral de Mediamarkt

Para postularse a alguna de estas vacantes hay que acceder al portal oficial de empleo de MediaMarkt, seleccionar 'España' en el sector de país inicial y, una vez ahí, filtrar con el buscador que el portal pone a disposición del usuario. Se puede filtrar por ubicación, categoría del puesto, departamento, experiencia, tipo de empleo y distancia.

Temas

Navidad