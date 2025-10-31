Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de una de las manifestaciones de la plantilla de Mahle en Paterna LP

Mahle pacta el ajuste de plantilla con los sindicatos y salva 150 empleos en Paterna

La multinacional alemana acuerda con los trabajadores reducir el alcance del ERE y mantener su actividad en Valencia tras semanas de huelgas y protestas

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:38

Comenta

Mahle da por cerrado su proceso de reestructuración en España. La compañía alemana, proveedor global de componentes para la automoción, ha alcanzado un acuerdo con ... los representantes de los trabajadores que pone fin al periodo de consultas del ERE que afectaba a sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y al Centro Tecnológico de Paterna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

