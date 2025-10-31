Mahle pacta el ajuste de plantilla con los sindicatos y salva 150 empleos en Paterna

Mahle da por cerrado su proceso de reestructuración en España. La compañía alemana, proveedor global de componentes para la automoción, ha alcanzado un acuerdo con ... los representantes de los trabajadores que pone fin al periodo de consultas del ERE que afectaba a sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y al Centro Tecnológico de Paterna.

Tras la ratificación del preacuerdo por parte de las plantillas, la empresa ha reafirmado su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España, especialmente en la Comunitat, donde concentra su división de innovación e ingeniería.

Según ha informado Mahle en un comunicado, el acuerdo contempla un programa de salidas pactadas y medidas de acompañamiento que ya han sido comunicadas tanto al personal como a las autoridades laborales. En total, el número de despidos se reduce en 235 respecto a la propuesta inicial, lo que deja la afectación en 466 trabajadores en Motilla y 40 en Paterna, frente a los 740 previstos inicialmente. Las condiciones incluyen indemnizaciones de 31 y 33 días por año trabajado, un plan de rentas para mayores de 55 años y una bolsa de empleo preferente durante tres años.

El acuerdo fue refrendado el jueves por amplia mayoría en las asambleas celebradas en ambas factorías: 693 votos a favor en la planta conquense y 282 en la valenciana. Desde este viernes, las personas afectadas comenzarán un periodo de permiso retribuido hasta recibir la notificación oficial, prevista para el 7 de noviembre. En la fábrica de Motilla, el ajuste se ejecutará en dos fases: 341 despidos en noviembre y 125 en marzo de 2026, según detallan CCOO y UGT.

El acuerdo llega apenas unos días después de que la plantilla de Paterna protagonizara dos jornadas de huelga consecutivas para rechazar el ERE. Los sindicatos denunciaban entonces que el expediente era «injustificado y desproporcionado» y advertían de que suponía «un riesgo para el futuro industrial de la planta valenciana». Las movilizaciones, celebradas el lunes y martes de esta semana, se sumaban a la jornada de paro del 23 de octubre, con concentraciones a las puertas del centro tecnológico.

El conflicto laboral se enmarca en la reorganización global de Mahle, que justifica el recorte por la debilidad persistente del mercado automovilístico y la transición más lenta de lo previsto hacia la movilidad eléctrica en Europa. En este contexto, el grupo asegura que su objetivo es «preservar la competitividad» y «adaptar su estructura a la demanda real» del mercado.