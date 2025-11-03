El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

Casi dos años y medio después de acordarlo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del ... estatuto del becario, que regirá las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas y obligará a que todos coticen a la Seguridad Social, según adelanta el País y ha podido confirmar este periódico.

La norma ha estado meses en el cajón al ser blanco de críticas de la patronal -que rechazó dar su apoyo-, de la comunidad universitaria, de la oposición e incluso de parte del Gobierno, puesto que desde el ala socialista no veían con buenos ojos una norma que consideraban estaba inmadura y que, además, no tiene visos de superar el Congreso, con lo que podría revivirse una situación de naufragio como sucedió con la reducción de jornada.

Sin embargo, este largo periodo de parálisis no ha servido para hacer cambios en el texto, que llegará este martes al máximo órgano de gobierno tal y como fue acordado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y CC OO y UGT.

Así, la nueva norma establece un régimen sancionador «efectivamente disuasorio» -según consideran los sindicatos- que impondrá sanciones de hasta 225.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas o los discriminen. El texto, que limita además las horas que podrá trabajar este colectivo, incluye una definición clara de las prácticas para evitar fraudes y una compensación económica a los estudiantes de los gastos que acarree la actividad laboral, como pueden ser los desplazamientos.

Más concretamente, el anteproyecto de ley permitirá mantener todas las prácticas universitarias siempre que cumplan dos requisitos: tendrán que estar vinculadas a los estudios que estén cursando (actualmente no existe este requisito y pueden trabajar en cualquier empresa) y las acota a una duración máxima: que no superen el 25% por curso académico del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión y un máximo de 480 horas por curso.