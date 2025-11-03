Desde formación gratuita al alojamiento del personal: las fórmulas valencianas para paliar la falta de profesionales

La Comunitat Valenciana no escapa a la problemática de la falta de mano de obra y sus sectores productivos ya se han puesto en ... marcha para darle la vuelta al calcetín. Desde el transporte y el metal hasta la hostelería o el campo, los sectores productivos valencianos buscan fórmulas para atraer, formar y retener a los trabajadores que necesitan para mantener su ritmo económico.

Ante este rompecabezas no hay un único remedio. Algunos miran a la formación, otros apuestan por la conciliación o incluso por ofrecer alojamiento a los empleados. Todos coinciden en lo mismo: la falta de personal empieza a ser uno de los grandes cuellos de botella del mercado laboral valenciano.

En este sentido, pocas actividades reflejan mejor la urgencia que el transporte por carretera, un sector estratégico que sostiene buena parte de la economía valenciana —desde la industria a la exportación— y que hoy acusa la falta de unos 2.000 conductores profesionales: mil en Valencia, 600 en Alicante y 400 en Castellón. El envejecimiento de la plantilla agrava el problema: más del 50% de los chóferes supera los 50 años y apenas un 0,3% tiene menos de 25, lo que deja a la vista un déficit generacional difícil de cubrir.

Para revertir la situación, la Federación Valenciana del Transporte y la Logística (FVET) y la Sociedad Valenciana de Empresarios Transportistas (SVET) han apostado por la formación gratuita como principal herramienta de respuesta. Los cursos abarcan desde la actualización del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) hasta la formación en mercancías peligrosas, el manejo del tacógrafo digital o la carga y estiba de mercancías. En total, una batería de programas diseñados para facilitar la entrada de nuevos profesionales y actualizar los conocimientos de los ya activos.

En un sector donde la digitalización y las nuevas normas europeas avanzan a paso firme, las patronales insisten: sin formación, no habrá relevo ni competitividad.

El metal no descansa: agencias de colocación, FP dual y un nuevo centro de desarrollo de talento

Por su parte, el metal valenciano, con miles de empresas y decenas de miles de empleos, lleva años alertando de que la falta de mano de obra cualificada está limitando proyectos. Así, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana ya ha dado tres pasos concretos para afrontarlo con la creación de una Agencia de Colocación especializada en el sector o la reciente puesta en marcha —junto a CaixaBank Dualiza y la CEV— del programa «Vocaciones Dualiza», que conecta a alumnos de ESO y Bachillerato con empresas y centros de FP.

Si bien, el último giro de tuerca se da este lunes, cuando Femeval presenta su nuevo centro de desarrollo del talento. Un espacio de más de 5.000 m2 en Picanya y cuyas obras se prevé iniciar a finales de este año. Una apuesta firme, proactiva y una de las inversiones más cuantiosas en la historia de la federación del metal para aumentar la cualificación profesional de las personas y dar respuesta a la gran demanda del tejido empresarial.

Sólo en los próximos años, se calcula que harán falta 52.500 trabajadores en el metal valenciano. La apuesta por la FP dual, que combina estudio y trabajo, busca asegurar el relevo generacional en un sector donde conviven oficios tradicionales y perfiles tecnológicos. «Sin gente formada, no habrá industria», repiten desde la patronal, que insiste en que la modernización solo será posible si el talento joven ve en el metal un futuro profesional atractivo.

Hostelería y restauración: bienestar y orgullo de pertenencia

Y si hay un ámbito donde la rotación y la escasez de personal son más visibles, ése es el de la hostelería, pero algunas empresas valencianas están demostrando que la fidelización también puede cultivarse. Es el caso de Gourmet Catering & Eventos, con 75 años de historia, 2.500 celebraciones y 360.000 comensales atendidos cada año. Su estrategia, dicen su directora de desarrollo Corinna Heilmann y su directora de marketing Roberta Lazzari, pasa por conciliar y cuidar al empleado tanto como al cliente.

La compañía cuenta con 160 empleados fijos y 600 fijos discontinuos, en su mayoría jóvenes que buscan compaginar estudios y trabajo. Un 45% de la plantilla lleva más de 13 años en la empresa, un dato poco habitual en el sector: «Flexibilidad, formación y sentido de pertenencia» son las tres claves, explican las directoras. Con un equipo de recursos humanos de siete personas, gestionan horarios, turnos y necesidades personales para que cada trabajador «esté a gusto y sienta que forma parte de algo importante».

Un esfuerzo que no ha caído en saco roto, pues Gourmet C&E ya ha recibido el Premio Pyme 2023 Cámara Valencia & Banco Santander y el flamante galardón nacional a la empresa hostelera destacada en innovación, gracias a su compromiso formativo y social. Y es que, además, la empresa colabora con Asindown en el proyecto 'La Mare que Va' para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, contratadas con las mismas condiciones que el resto del personal.

Diferentes estrategias a las que siguen muchas más, pues, en paralelo, la encargada de recursos humanos en la filial hotelera de un importante grupo empresarial valenciano explicaba a este periódico que ya han comenzado a ofrecer alojamiento temporal a sus empleados —por ejemplo, durante las temporadas de verano— como incentivo añadido frente a la escasez de trabajadores.

El campo mira fuera y apuesta por la tecnología

En el sector agrario, la Unió Llauradora i Ramadera advierte de que la mano de obra local ya no cubre las necesidades del campo, especialmente en las campañas de recolección: «La gente de aquí se decanta por otros sectores más estables, por eso dependemos de la inmigración», explica Carles Peris, secretario general.

La organización reclama convenios con terceros países para garantizar la llegada organizada de trabajadores migrantes y cubrir los picos de actividad, pero también mira al futuro: «La tecnificación es vital si queremos depender menos de la mano de obra manual».

El uso de drones, maquinaria automatizada y sistemas de cultivo más eficientes forma parte de esa transición hacia una agricultura moderna, menos expuesta a la falta de trabajadores, aunque, como recuerda Peris, «hay tareas que nunca se podrán sustituir».