Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un trabajador del metal en una empresa en el Polígono Fuente del Jarro EFE
Dósier económico: Falta de mano de obra (III)

Desde formación gratuita al alojamiento del personal: las fórmulas valencianas para paliar la falta de profesionales

Empresas y patronales de la Comunitat ensayan distintas estrategias para poner solución al déficit de trabajadores con la capacitación, la conciliación y el sentido de propósito como grandes bazas

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

La Comunitat Valenciana no escapa a la problemática de la falta de mano de obra y sus sectores productivos ya se han puesto en ... marcha para darle la vuelta al calcetín. Desde el transporte y el metal hasta la hostelería o el campo, los sectores productivos valencianos buscan fórmulas para atraer, formar y retener a los trabajadores que necesitan para mantener su ritmo económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desde formación gratuita al alojamiento del personal: las fórmulas valencianas para paliar la falta de profesionales

Desde formación gratuita al alojamiento del personal: las fórmulas valencianas para paliar la falta de profesionales