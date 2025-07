El Estatuto de los Trabajadores confirma: la empresa no puede obligar a hacer horas extra si pone esto en el contrato El documento ampara a los trabajadores que no quieren realizar horas más allá de la jornada laboral

Mario Lahoz Valencia Jueves, 24 de julio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Si el trabajo no se ha terminado, es muy probable que en alguna ocasión te hayan pedido que te quedes para hacer horas extra. Si no supone un problema para tu horario y, teniendo en cuenta que son remuneradas, en ocasiones accedes a esa petición. Pero no es lo mismo pedir que exigir.

Eso es precisamente lo que tratan de advertir los sindicatos, pues muchos trabajadores desconocen sus derechos y, en ocasiones, los empleadores pueden aprovechar ese desconocimiento para sacar provecho.

El Estatuto de los Trabajadores entiende por horas extraordinarias «aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo». «La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se haya pactado en convenio colectivo o convenio individual de trabajo dentro de los límites», reza el artículo 35.

Ese límite mencionado es el de 80 horas al año, salvo en el caso en que se realicen horas extras «para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación», indica el tercer apartado del artículo.

La Uníon Sindical Obrera ha publicado un vídeo en Tiktok hablando sobre el tema. «¿Te piden que te quedes más horas esta semana? No te dejes engañar: las horas extras no son tu obligación. Si no está escrito, la decisión es tuya. El Estatuto de los Trabajadores lo respalda», indica el sindicato en el vídeo en cuestión.