CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

Llevará el caso a la Audiencia Nacional por considerar que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» la intimidad de la plantilla

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:32

CC OO denunciará a Nestlé España ante la Audiencia Nacional por exceder sus facultades de control, pues considera que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» ... la intimidad de la plantilla, según ha avanzado este viernes el sindicato tras no llegar ambas partes a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

