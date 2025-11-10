Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un obrero de la construcción trabaja en un andamio, en Valencia. EFE.

Se buscan conductores, albañiles o cocineros de menos de 45 años

La falta de relevo generacional, que es transversal en todos los sectores, afecta especialmente a estas profesiones, donde la contratación cae en comparación a los más mayores

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

La invertida pirámide poblacional que reflejan tanto España como la Comunitat Valenciana está provocando que cada vez sea más complicado encontrar jóvenes en determinados trabajos. ... La jubilación avanza a una velocidad más rápida que la incorporación de nuevos empleados y la llegada de migrantes, mayoritariamente ubicados en segmentos de edad más bajos, no es suficiente para paliar los déficits del mercado laboral. Así, la señal de alarma por la falta de relevo generacional se está activando en profesiones de todos los sectores, desde la agricultura y la industria hasta la construcción o los servicios. Nadie se libra de una tendencia que no da signos de detenerse.

