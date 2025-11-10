Se buscan conductores, albañiles o cocineros de menos de 45 años

La invertida pirámide poblacional que reflejan tanto España como la Comunitat Valenciana está provocando que cada vez sea más complicado encontrar jóvenes en determinados trabajos. ... La jubilación avanza a una velocidad más rápida que la incorporación de nuevos empleados y la llegada de migrantes, mayoritariamente ubicados en segmentos de edad más bajos, no es suficiente para paliar los déficits del mercado laboral. Así, la señal de alarma por la falta de relevo generacional se está activando en profesiones de todos los sectores, desde la agricultura y la industria hasta la construcción o los servicios. Nadie se libra de una tendencia que no da signos de detenerse.

Los empleos que rodean a la construcción, desde los más cualificados, como ingeniero civil, hasta los menos, como albañil, han notado el descenso de juventud en sus plantillas. Los trabajos del campo, cada vez más devaluados, tampoco encuentran quien se encargue de ellos cuando los dueños ya no alcanzan a doblar el lomo. Lo mismo ocurre en el transporte, tanto de mercancías y de viajeros, que ve como apenas hay menores de 30 años en su radar. Y también en oficios como matriceros, soldadores, fontaneros, instaladores o carpinteros, entre otros. «Es un fenómeno cada vez más transversal», apuntan desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

La pirámide de población en la Comunitat Valenciana refleja que el segmento más representado es el de las personas de entre 45 y 49 años, que representan el 4,2% del total. Le sigue el de entre 50 y 54 años, que son el 4%, y el de entre 55 y 59 años, que son el 3,7%. Los tres son grupos de población que están más cerca de la jubilación que de cuando empezaron a trabajar.

En el lado contrario, los bebés de entre 0 y 4 años son el 1,8% de la población; los niños de entre 5 y 9 años, el 2,2% del total; y los de entre 10 y 14 años, el 2,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Profesiones más demandadas de mayores de 45 años

De entre la amplia lista de profesiones que se están viendo afectadas por la falta de relevo generacional, hay cuatro que destacan en la provincia de Valencia por tener a una gran cantidad de trabajadores de más de 45 años, pero no estar entre las más demandadas en los menores de la mencionada edad. Se trata de los conductores de camiones, los albañiles, los empleados domésticos y los cocineros.

Todos estos trabajos se encuentran entre las 10 ocupaciones más contratadas para el grupo de edad de más de 45 años, pero no aparecen en las listas de mayor solicitación del segmento de menores de 30 años ni del comprendido entre 30 y 45, según se desprende del último 'Informe del mercado de trabajo de Valencia', elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los conductores de camiones son la quinta ocupación con más contratos en la provincia de Valencia, con 6.700 trabajadores, pero no aparecen en la clasificación de los otros dos segmentos de edad. En cambio, las otras cuatro profesiones que están por encima —peones de industrias manufactureras, personal de limpieza, peón agrícola y camareros—, sí que están representadas entre los menores de 30 años y los de entre 30 y 45 años.

Los albañiles aparecen en sexta posición, con 5.409 ocupados, mientras que los empleados domésticos, con 4.343 trabajadores, y los cocineros, con 4.105, se ubican en octava y novena posición, respectivamente, en el segmento de los mayores de 45 años que muestra el informe. Pero, cuando se fija la vista en las 10 ocupaciones más contratadas de los menores de 30 años y los comprendidos entre los 30 y los 45, ninguna de estas aparece. Bien sea por las condiciones económicas que se ofrecen, por los horarios de difícil cobertura o por la dureza física del trabajo, estas profesiones han dejado de ser atractivas para la nueva mano de obra que se incorpora al mercado laboral.

Problemas en la construcción

En el caso de la construcción, donde se echan en falta aparejadores, jefes de obra, cristaleros, tabiqueros, albañiles, electricistas y un puñado más de oficios, la consecuencia más clara es la dificultad para construir viviendas, una de las medidas imprescindibles —según coinciden los políticos de uno y otro signo político y los expertos en el sector— para salir de la crisis de la vivienda en la que tanto el país como la región están inmersos desde hace varios años. Alrededor de «40.000 trabajadores» faltan en el sector, según las estimaciones del presidente de Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), José Luis Santa Isabel.

Lo mismo ocurre en el sector de los transportes y la logística, donde se enmarca la profesión de camionero. La cifra de conductores menores de 25 años «está cerca del 0,3%», según el secretario general de la patronal del transporte, Carlos García, que agrega que «la edad media es muy elevada».

A pesar de que las señales de alarma llevan meses sonando en estos sectores, convencer a la población joven de que se incorpore a ellas no es nada sencillo. Ni el aumento del salario, en algunos casos, ni el intento de mejorar los horarios, en otros, están siendo suficientes para paliar la escasez. Al menos, a corto plazo.