Imagen de archivo de una entrevista de trabajo. Fotolia

Adriana Carvajal, extrabajadora de LinkedIn: «Si te preguntan por expectativas salariales no des un número cualquiera»

La experta en empleo ha resuelto una de las dudas más comunes entre los candidatos

Mar Georga

Martes, 28 de octubre 2025, 01:30

En toda entrevista laboral siempre llega un momento en el que hay que aclarar cuáles son las expectativas salariales. Se trata de una pregunta crucial porque, aunque muchos no se la preparen correctamente, fácilmente acaba determinando la continuidad o el descarte en el proceso de selección. Es por ello que Adriana Carvajal, experta en empleo, ofrece todas las claves sobre cómo responder correctamente a la temida pregunta de «¿cuáles son tus expectativas salariales?».

El primer consejo de la extrabajadora de LinkedIn no es otro que el de mantener la calma. «No entres en pánico y des un número cualquiera», advierte. Carvajal explica que es un error pensar que las negociaciones salariales comienzan al final del proceso de selección, porque realmente empiezan «en el primer momento en el que abres la boca para hablar de números». Es decir, esta es la única oportunidad para conocer y concretar cuál será el salario.

Noticias relacionadas

Mercadona publica nuevas ofertas de trabajo con sueldos de entre 2.000 y 7.000 euros al mes

Sam Altman, creador de ChatGPT, revela cuál será el primer trabajo sustituido por la inteligencia artificial

El único problema es que, según relata, el candidato puede desconocer el presupuesto con el que negocia la empresa, por lo que si responde, sin saberlo, una cifra menor o mayor quedará automáticamente descartado. «Imagínate que tú dices que estás buscando 50.000 euros porque ahora mismo es el salario de tu vida. Pero tú no sabes si el presupuesto que ellos tenían aprobado para esta posición era de 60.000 a 90.000. Entonces, si dices un número muy por debajo tienes que aguantarte y si dices uno muy por arriba corres el riesgo de que te descarten», explica la experta.

@adri.zip 🗣️ “¿Cuáles son tus expectativas de salario?”. No entres en pánico y no digas un número random. En cambio, haz esto 😌 Y recuerda que Acelera Tu Carrera reabre en nada! Regístrate a la lista de espera en mi link en bio #entrevista #salario #entrevista #cv ♬ original sound - Adri | AI, Big Tech, Empleo

Por ello, la experta señala que, aunque no existe una única respuesta correcta, sí que existen alternativas útiles.

1. La opción que te da más información: «Gracias por sacar este tema, de hecho yo también quería preguntarte sobre esto. ¿Tendrías ya una horquilla salarial aprobada para este puesto?».

2. La opción que te permite seguir sin mojarte: «Todavía necesito entender un poquito más los requerimientos de este puesto antes de poder darte un número concreto».

3. La opción a elegir si insisten: «Ahora mismo estoy postulando ofertas que van desde unos 50.000 a unos 70.000 euros, pero para serte un poquito más concreta necesitaría ver la totalidad de beneficios que estuvieran incluidos en la oferta final».

