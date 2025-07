El trabajo que nadie quiere pese a tener un sueldo de 55.000 euros al año Los reclutadores se quejan de que no consiguen candidatos pese al alto salario

Sara Bonillo Valencia Lunes, 7 de julio 2025, 00:47 Comenta Compartir

Que los españoles no están satisfechos con sus sueldos no es ninguna novedad. En 2025, el salario medio en España se estima en unos 28.049,94 euros brutos anuales, algo que para muchos no es suficiente teniendo en cuenta que el nivel de vida cada vez es más caro. Sin embargo, existe un empleo que puede llegar a pagar 55.000 euros al año.

Se trata del trabajo de sexador de pollos. A priori parece un chollo, más de 50.000 euros al años por distinguir entre pollitos macho y hembra. Pero los reclutadores británicos, según The Times, se quejan de que no consiguen candidatos ni ofreciéndolo en letras bien grandes.

Esto se debe a sus exigentes condiciones laborales, ya que requiere largas jornadas, un alto nivel de precisión y trabajar constantemente con animales, factures que disuaden a muchos posibles candidatos.

Además, la tarea exige una precisión quirúrgica: un margen de error máximo del 2 % y apenas cuatro segundos para decidir el sexo de cada polluelo. Sumemos turnos de hasta 12 horas mirando traseros emplumados y empezamos a entender por qué este sueldo no es suficiente.

Requisitos para ser sexador de pollos

A pesar de que se trata de una profesión que comenzó realizándose por aprendices que evaluaban el trabajo de sus maestros, hoy en día es posible convertirse en un sexador de pollos a través de un curso profesional.

Este curso permite desarrollar los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para poder acceder a este perfil. No obstante, cada empresa puede añadir sus propios requisitos, desde la experiencia profesional hasta otros que se consideren.

Temas

economia