Proyecto virtual en la base del Victory Challenge. LP

The Terminal Hub presenta su candidatura para expandirse en el último espacio de la Copa América disponible en la Marina

La iniciativa, con una inversión prevista de 3 millones, se suma a la del grupo Nomadom con el propósito de dar un nuevo uso a lo que fuera la base del equipo Victory Challenge

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

El último espacio disponible en la Marina de Valencia de la época de la Copa América se ha convertido en un reclamo para diversos proyectos ... que buscan expandirse en la ciudad. The Terminal Hub ha sido el último en unirse a la puja para transformar la antigua base del equipo Victory Challenge en su segunda casa. La iniciativa, que competirá junto a la de Nomadom Cospaces por hacerse con el espacio, propone una expansión del modelo de The Terminal Hub y contará con una inversión cercana a los 3 millones de euros y una concesión a 30 años.

