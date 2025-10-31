Los taxistas se plantan y convocan un paro en Valencia: cuándo será y a qué horas Seis asociaciones del sector del taxi protestan contra la «dejación de funciones» de la Conselleria y su «falta de control» a las VTC mientras la entidad Movva responde que garantizará la movilidad

Valencia vivirá este martes 4 de noviembre una jornada de manifestaciones del sector del taxi, que ha convocado un paro de cuatro horas para denunciar la «dejación de funciones» de la Conselleria de Transportes y la falta de control sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC). La protesta se desarrollará entre las 8:30 y las 12:30 horas, con marchas de taxis por el centro de la ciudad y concentraciones frente al Ayuntamiento y la Conselleria de Transportes.

Si bien, la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana (Movva), que agrupa a más de 900 autorizaciones VTC y 50 licencias de taxi, no ha tardado en responder a la convocatoria y ha anunciado que reforzará su servicio ese día «para garantizar la movilidad de los ciudadanos valencianos». Su presidente, Ricardo González, asegura que «las VTC no somos el problema, somos parte de la solución a un sistema de transporte que no da abasto».

Desde la organización defienden que las VTC operan con licencias legales, seguros en regla y control administrativo completo, y recuerdan que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han avalado la legalidad del modelo. González ha pedido «diálogo y respeto», subrayando que las VTC generan más de 2.500 empleos directos y 40 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones en la Comunitat Valenciana.

La huelga del martes está convocada bajo el lema «Por el servicio público del taxi» por las principales asociaciones del sector: la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, la Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana (ATCV), el Sindicato USOCV, la Asociación Gremial del Taxi de Valencia, UCATA y Plataforma Caracol VLC.

Todas denuncian el «intrusismo y la competencia desleal» de las VTC, y acusan a la Conselleria de Transportes y a la Policía Local de Valencia de «mirar hacia otro lado» ante los incumplimientos normativos. Además, según la Confederación Valenciana de Taxistas Autónomos, decenas de vehículos de fuera de la Comunitat estarían prestando servicios urbanos sin autorización, vulnerando los límites de su licencia y «poniendo en riesgo la viabilidad del servicio público del taxi».

Horario y recorrido

La protesta se iniciará a las 8:00 horas, con concentraciones en dos puntos de la ciudad: Avenida de los Naranjos con Avenida de Cataluña (para licencias pares) y Avenida Camp de Túria con Avenida Cortes Valencianas (para licencias impares). A las 8:30 horas, los vehículos comenzarán su recorrido hacia la Plaza de España, pasando por arterias principales como Gran Vía, Aragón, Pío XII y San Vicente, antes de dirigirse al Ayuntamiento, donde los representantes entregarán un escrito a la alcaldesa.

La jornada concluirá en la Conselleria de Transportes, en la Avenida 9 de Octubre, con la lectura de un manifiesto y la entrega de un documento dirigido al conseller Vicente Martínez Mus. Está previsto que las movilizaciones finalicen hacia las 12:30 horas, coincidiendo con el cierre del paro.

Un conflicto prolongado

El enfrentamiento entre el taxi y las VTC se arrastra desde hace años, pero ha vuelto a escalar tras lo que los taxistas califican de «inacción» de la Generalitat. La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana (CTACV) ya advirtió el pasado 17 de octubre que estudia acciones judiciales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si no se adoptan medidas inmediatas.

Según esta organización, la Conselleria «no ha incoado expedientes sancionadores a las empresas que incumplen la normativa» y «concede autorizaciones sin exigir requisitos esenciales», como los seguros obligatorios para usuarios. También denuncian que no se facilita al sector información de los procesos de concesión «pese a estar obligado por sentencia del Tribunal Supremo». Además, los taxistas aseguran que la falta de inspección y la escasez de medios permiten una competencia «desleal» que afecta a más de 7.000 familias en la Comunitat Valenciana.

Las VTC replican: «El mercado no está saturado»

Desde Movva, sin embargo, niegan que exista una situación de intrusismo y defienden que la demanda de movilidad en la Comunitat ha crecido un 35% desde 2019, especialmente en aeropuertos y puertos, donde —según señalan— «ni taxis ni VTC son suficientes para atender la demanda».

La asociación subraya además que el valor medio de una licencia de taxi en Valencia supera actualmente los 150.000 euros, un 20% más que hace dos años, como prueba de que el mercado «no está saturado»: «Ambos modelos deben convivir bajo normas que respeten el Derecho Europeo y la libertad de establecimiento», afirma González, que pide superar la confrontación y «centrarse en mejorar el servicio al ciudadano».