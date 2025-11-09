Los taxistas critican que solo haya una denuncia a VTC por cada 14.000 trayectos

Los dos comensales que luchan por quedarse con el trozo más grande del pastel en el negocio del traslado de personas vuelven a tener los ... cuchillos en alto. La interminable disputa entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha emergido de nuevo esta semana, con una huelga y una manifestación por parte del servicio público que colapsó las principales avenidas de Valencia capital. Alrededor de 2.000 profesionales se agruparon con sus respectivos automóviles para protestar por la «impunidad» con la que actúan las empresas de conductores privadas, según defendieron. Y es que, según las estimaciones de los principales sindicatos del sector del taxi en la Comunitat Valenciana, únicamente se impone «una denuncia por cada 14.000 servicios irregulares».

Esta cifra se extrae del cálculo realizado por el presidente de la Federación Sindical del Taxi en Valencia y Provincia, Fernando del Molino, en el que multiplica los 40 viajes que realiza un VTC al día por los cerca de 600 automóviles que operan en Valencia capital y por los 365 días del año. Una vez obtenido este resultado, se divide entre las 541 denuncias tramitadas por la Policía Local en los últimos 12 meses. El presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana —patronal de los VTC—, Ricardo González, baraja cifras similares respecto a los 600 coches de servicio privado que circulan por el 'cap i casal', pero rebaja el número de trayectos diarios de 40 a 35.

Aunque el balance de las multas muestra un resultado aproximado, los taxistas esgrimen que sirve para tener una idea de la dificultad para controlar los movimientos ilegales de los VTC y apuntan a la Conselleria por no esmerarse más en la vigilancia. De hecho, una de las tres razones por las que se movilizaron a principios de semana fue para pedir «más medios y más expedientes» a las administraciones. «La Policía Local nos explica que sancionan al 90% de los coches que paran, pero es insuficiente. Hacen falta más efectivos, porque hay muy pocos, y con más formación», resume Del Molino. También el presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia, José Ramón Giménez, coincide en esta reclamación.

El presidente de la patronal de las VTC niega la mayor y defiende que, aunque de momento se estén sancionando, los viajes urbanos de los vehículos privados terminarán siendo avalados por la justicia. «Es la tónica habitual en la Comunitat Valenciana; cuando se imponen las sanciones, los tribunales las impugnan», desgrana, y añade que están recurriendo «todas las sanciones» y que están convencidos de que pueden efectuar servicios dentro de la misma ciudad.

Incremento de sanciones

Frente a la petición de más controles, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio argumentan que tanto las inspecciones como las denuncias y las inmovilizaciones se han incrementado respecto a los años en los que gobernaban el PSPV y Compromís conjuntamente. Así, en cuanto al primer apartado, de 332 controles en 2021 se ha pasado a 639 este último año. Respecto al segundo, los VTC denunciados, se ha pasado de 74 en 2021 a 541 en la actualidad. Y, por último, de 99 movilizaciones en 2023 se ha pasado a 238, según los datos de la Generalitat en colaboración con la Policía Local.

Además, desde la Conselleria citada explican que las negociaciones con ambos sectores continúan y que la última reunión se produjo la semana pasada. «El objetivo es la convivencia de ambos sectores y que la ciudadanía tenga un servicio de transporte eficaz», agregan.

Disputa por los servicios urbanos

El permiso o la prohibición de realizar servicios urbanos es la batalla clave para quedarse con el trozo de pastel más grande. Y aquí, las interpretaciones que hacen desde un lado y el otro del conflicto de la legislación difieren.

En septiembre de 2018, el Gobierno aprobó un real decreto-ley para modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), el conocido como 'decreto Ábalos', por ser este último quien estaba al frente del Ministerio de Fomento en aquel entonces. Así, se trasladaba a las comunidades autónomas la potestad para dar licencias de transporte público y que estas ejercieran «sin limitación alguna». Pero también se incluía una excepción a esta libre circulación, y era que «las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor habilitarían exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros», es decir, el traslado de una localidad a otra y no dentro de la misma. En todo caso, y para evitar que los VTC salieran perjudicadas en aquel entonces, el real decreto incluyó una moratoria de cuatro años para «seguir prestando servicios en el ámbito urbano».

A esto se aferran desde los sindicatos de taxistas, ya que interpretan que la ley les da la razón. Pero la patronal de los VTC replica que ya se han visto en esta situación anteriormente y se muestra segura de que la justicia les terminará dando la razón. «Somos un sector perseguido con sanciones ilegales desde que empezamos, pero seguiremos peleando», defiende González. Además, cita varias resoluciones judiciales, como la del Tribunal Superior de Justicia Europeo de junio de 2023 en la que se prohibía limitar el número de licencias de VTC o una del Tribunal Constitucional de 2024, que sustentan su tesis.

A raíz de esa transferencia competencial, la Comunitat Valenciana aprobó en 2019 un decreto-ley que regulaba, de manera más estricta que en otras autonomías, el arrendamiento de vehículos con conductor. Así, obligaba a reservar los viajes con 15 minutos de antelación, prohibía estacionar en aeropuertos o estaciones de tren y bus y también la circulación por vías públicas en busca de clientelas.

Hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, las VTC siguen operando porque las sanciones no implican la revocación de la licencia. Una situación de la que se queja Del Molino, que exige que, «cuando haya reiteración de multas, se inicien expedientes de revocación».

Las licencias de taxi triplican a las de VTC

En la lucha por el reparto del pastel, los taxistas cuentan con más efectivos. En la Comunitat Valenciana operan 4.776 conductores del servicio público, mientras que los VTC aglutinan a 1.345 coches en toda la región, según los datos de octubre de 2025 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Sin embargo, la tendencia de los últimos años es que cada vez sean cifras más igualadas. En 2019, el número de taxistas era de 4.825, similar al actual, mientras que el de VTC era de 441.

Más allá de la mencionada prohibición de realizar trayectos urbanos, los taxistas amplían sus quejas a otras cuestiones. Así, critican las paradas de los VTC en zonas no permitidas, como los aeropuertos o las estaciones de tren, o la recogida de pasajeros sin previa reserva. «El nivel de malestar es patente, hay mucha tensión. Estamos hartos de ver cómo se detienen en las paradas de taxi», menciona Del Molino, a lo que el presidente de la patronal del servicio privado responde que deberían de tener «el mismo derecho».

El presidente de la Asociación Gremial del Taxi también pone el foco en la llegada de conductores de VTC de otras comunidades autónomas. «A diario vemos coches de servicio privado que vienen de Teruel o de Castilla-La Mancha», menciona. Este es el único punto en el que coincide con la patronal valenciana de las VTC, que también reprocha estos comportamientos por parte de conductores de fuera de la Comunitat.

Precios de las licencias

A pesar de las quejas mencionadas, el precio de las licencias para acceder al sector del taxi ha sufrido un repunte en el último lustro. De los 100.000 euros que se pagaban en 2020 se ha pasado a 150.000 en la actualidad. Incluso, en algunas páginas web de anuncios, se pueden encontrar ofertas que alcanzan los 180.000 euros. Este incremento se debe, según Del Molino, al crecimiento del turismo una vez superada la pandemia y recuperada la movilidad a escala mundial.

En el otro lado, el de los VTC, las licencias cuestan alrededor de los 100.000 euros, según González. Esta diferencia de precios y la subida del taxi sirve a González para argumentar que el mercado necesita a los VTCpara cubrir toda la demanda. «Ellos se quejan de que les quitamos los servicios, pero están en máximos históricos», zanja.

Todo apunta a que la única vía para resolver la batalla entre el sector del taxi y el de los VTC se dirimirá en los tribunales. Serán estos quienes decidirán quién se queda con el trozo de pastel más grande.