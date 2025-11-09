Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un taxista en la manifestación de este martes. Rober Solsona | Europa Press.

Los taxistas critican que solo haya una denuncia a VTC por cada 14.000 trayectos

El transporte privado replica que tienen derecho a hacer servicios urbanos y la Conselleria defiende que se han duplicado las sanciones y los controles

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:05

Los dos comensales que luchan por quedarse con el trozo más grande del pastel en el negocio del traslado de personas vuelven a tener los ... cuchillos en alto. La interminable disputa entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha emergido de nuevo esta semana, con una huelga y una manifestación por parte del servicio público que colapsó las principales avenidas de Valencia capital. Alrededor de 2.000 profesionales se agruparon con sus respectivos automóviles para protestar por la «impunidad» con la que actúan las empresas de conductores privadas, según defendieron. Y es que, según las estimaciones de los principales sindicatos del sector del taxi en la Comunitat Valenciana, únicamente se impone «una denuncia por cada 14.000 servicios irregulares».

