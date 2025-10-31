Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet actualiza la previsión del fin de semana en la Comunitat Valenciana y anuncia lluvias el domingo en algunas zonas
Una tienda de Mercadona en una imagen de archivo. L.P

Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour...

Algunos supermercados abrirán durante la jornada festiva, aunque con horario reducido

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El 1 de noviembre se celebra en toda España el Día de Todos los Santos. Esta jornada está marcada en el calendario laboral como festivo nacional, por lo que muchos establecimientos permanecerán cerrados durante todo el día.

Sin embargo, algunos supermercados y centros comerciales sí que abrirán sus puertas el Día de Todos los Santos en horario especial para adaptarse a la demanda del fin de semana y evitar así cerrar durante dos días consecutivos. A continuación detallamos el horario de cada cadena de supermercados para este sábado.

Mercadona

Mercadona abrirá de forma excepcional este sábado 1 de noviembre, aunque lo hará en horario reducido. Las tiendas abrirán durante esta jornada desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas. De esta manera, los supermercados permanecerán cerrados por la tarde.

Normalmente, Mercadona suele cerrar los festivos salvo en casos puntuales cuando cae sábado, para evitar así cerrar durante dos días consecutivos.

Consum

Al igual que Mercadona, la cooperativa valenciana abrirá durante el día de Todos los Santos en horario reducido de 9.00 horas a 14.30 horas. Esta decisión es excepcional pues la cadena de supermercados siempre opta por cerrar durante los festivos y en casos de alerta roja.

Carrefour

El horario de Carrefour en el Día de Todos los Santos varía según el establecimiento, ya que es un festivo de apertura para muchos centros comerciales, pero puede haber excepciones. En general, los hipermercados y la zona comercial suelen abrir con horario de domingo, de 10:00 a 22:00 horas. No obstante, se recomienda verificar el horario específico del local al que quieres ir a través de su página web o el del centro comercial al que pertenece.

Lidl

En el caso de Lidl, la mayoría de tiendas mantendrán su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas. No obstante, la compañía recomienda consultar la información específica de cada localidad.

Alcampo

En el caso de Alcampo, la apertura dependerá de cada establecimiento. Algunos centros funcionarán en horario festivo reducido, mientras que otros permanecerán cerrados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour...

Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour...