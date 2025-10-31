Supermercados abiertos mañana sábado 1 de noviembre en Valencia: consulta el horario especial de Mercadona, Consum, Carrefour... Algunos supermercados abrirán durante la jornada festiva, aunque con horario reducido

Sara Bonillo Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 17:06 Comenta Compartir

El 1 de noviembre se celebra en toda España el Día de Todos los Santos. Esta jornada está marcada en el calendario laboral como festivo nacional, por lo que muchos establecimientos permanecerán cerrados durante todo el día.

Sin embargo, algunos supermercados y centros comerciales sí que abrirán sus puertas el Día de Todos los Santos en horario especial para adaptarse a la demanda del fin de semana y evitar así cerrar durante dos días consecutivos. A continuación detallamos el horario de cada cadena de supermercados para este sábado.

Mercadona

Mercadona abrirá de forma excepcional este sábado 1 de noviembre, aunque lo hará en horario reducido. Las tiendas abrirán durante esta jornada desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas. De esta manera, los supermercados permanecerán cerrados por la tarde.

Normalmente, Mercadona suele cerrar los festivos salvo en casos puntuales cuando cae sábado, para evitar así cerrar durante dos días consecutivos.

Consum

Al igual que Mercadona, la cooperativa valenciana abrirá durante el día de Todos los Santos en horario reducido de 9.00 horas a 14.30 horas. Esta decisión es excepcional pues la cadena de supermercados siempre opta por cerrar durante los festivos y en casos de alerta roja.

Carrefour

El horario de Carrefour en el Día de Todos los Santos varía según el establecimiento, ya que es un festivo de apertura para muchos centros comerciales, pero puede haber excepciones. En general, los hipermercados y la zona comercial suelen abrir con horario de domingo, de 10:00 a 22:00 horas. No obstante, se recomienda verificar el horario específico del local al que quieres ir a través de su página web o el del centro comercial al que pertenece.

Lidl

En el caso de Lidl, la mayoría de tiendas mantendrán su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas. No obstante, la compañía recomienda consultar la información específica de cada localidad.

Alcampo

En el caso de Alcampo, la apertura dependerá de cada establecimiento. Algunos centros funcionarán en horario festivo reducido, mientras que otros permanecerán cerrados.