Vidext: La IA valenciana que conquista a Loewe o Iberdrola

Lourdes Martí Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Jon Enríquez y Beñat Arrizabalaga podrían definirse como visionarios. En un mundo en el que los modelos de inteligencia artificial todavía no estaban presentes en nuestras casas, teléfonos o trabajo, o al menos de manera no tan evidente, ambos empezaron a amasar una idea que terminaría siendo Vidext y a la que también se sumarían Andoni Enríquez y Marcos Luengo.

«Beñat y yo teníamos mucha cercanía a las corporaciones del programa Mondragón, porque estudiamos en la Universidad Mondragón. Empezamos a investigar sobre inteligencia artificial, veíamos que tenía mucho potencial, aún no había dado ese boom de ChatGPT y todo lo que tenemos hoy, y vimos que podía automatizar muchos procesos», explica Jon, quien añade: «Nos dimos cuenta de que la generación de contenido para las empresas era muy importante, pero poca gente dentro de las compañías sabía generarlo. Grabar, editar o tener conocimientos era un proceso tedioso. Vimos que con inteligencia artificial podíamos automatizar todo eso.»

Y se pusieron en marcha: «Creamos una plataforma donde cualquier persona, sin conocimientos en creación de contenido, podía crear contenido gracias a la inteligencia artificial. Así nació Vidext.».

Era 2021. «Entramos en Lanzadera, construimos equipo y se unieron Andoni y Marcos como parte del equipo fundador. La inteligencia artificial cada vez tenía más fuerza y podía automatizar todavía más procesos. En 2022, recibimos la primera inversión por parte de 4Founders Capital y vimos que en recursos humanos la adopción del producto era muy buena: formación, comunicación interna, contenido interno... aportaba mucho valor.»

Vidext supera los 2 millones de euros en ingresos anuales recurrentes (ARR) y mantiene un crecimiento interanual del 350%

Aquella ronda fue de 260.000 euros. Más tarde, la compañía valenciana sumó 2 millones de euros. Actualmente, Vidext supera los 2 millones de euros en ingresos anuales recurrentes (ARR) y mantiene un crecimiento interanual del 350%. Son 65 empleados.

Ahora han lanzado Boost. «Nuestro nuevo producto, que no solo automatiza la creación de contenido para ventas, sino que permite extraer información sobre qué está ocurriendo con ese contenido cuando llega al cliente. Ahora somos capaces de automatizar la creación y la obtención de datos, que luego pueden integrarse en su CRM o donde más les convenga.»

Sus clientes son «grandes corporaciones»: «Normalmente son las que tienen más necesidad de generación de contenido y muchos procesos internos donde la automatización resuelve un gran 'pain'. Hemos trabajado con grandes empresas como Iberdrola, Mapfre o Loewe.»

De La Marina al mundo

¿Cuál es el siguiente paso para estos vascos afincados en Valencia?, Jon responde: «Hace unas semanas levantamos una ronda de seis millones liderada por Flashpoint, con el objetivo principal de aterrizar en el mercado inglés y después en el estadounidense. El producto tiene muy buen encaje con las compañías, y nuestro siguiente objetivo es la internacionalización. «Para nosotros, que fondos internacionales y nacionales nos apoyen —4rFounders Capital por ejemplo, que nos acompaña desde el inicio—, es un respaldo muy fuerte. Significa que confían tanto en el producto como en el equipo.»

Cuestionados sobre cómo se adaptan a la rápida evolución de la tecnología, apuntan: «Hay que ser muy ágiles. Cada poco tiempo salen nuevas tecnologías, ideas o formatos, y lo importante es adaptarse rápido. Tratamos de tener la base muy bien preparada para incorporar cualquier cambio y estar siempre al día. Es un trabajo muy versátil y hay que estar atentos cada día.»

Para concluir, reflexionan sobre su paso por Lanzadera: «Creas una red de contactos —que acaban siendo amigos— con los que puedes apoyarte y aprender. Siempre hay alguien un paso por delante que puede ayudarte a entender el siguiente reto. Te prepara mejor para lo que viene.» Así como por los motivos que les llevaron a afincarse en Valencia. «Cuando empezamos, nos cogieron en Lanzadera y vimos que el ecosistema de Valencia estaba creciendo mucho. Había perfiles muy interesantes, el equipo empezó a crecer aquí y decidimos quedarnos. Valencia está creciendo muchísimo, el ecosistema de startups es muy potente y es un lugar ideal para seguir creciendo.» podríamos habernos quedado en el País Vasco, pero vimos que aquí se estaban dando todas las razones para continuar.»

Reporta un error