Las tres startups valencianas que más tendencia marcan en LinkedIn

En el siempre cambiante ecosistema emprendedor español, hay ciudades que laten con ritmo propio. Y en ese mapa que LinkedIn ha trazado para señalar dónde ... se está gestando el futuro del trabajo, Valencia vuelve a sonar con fuerza.

La red social profesional más grande del mundo acaba de publicar su sexta lista 'Top Startups España', un termómetro del talento y la innovación que identifica a las veinte empresas emergentes más prometedoras del país. Entre ellas, dos proyectos radicados en la capital del Turia —Inversiva y Vidext— y un tercero con sello valenciano —el barcelonés FLiPO, impulsado por Lanzadera— destacan por su crecimiento, capacidad para atraer inversión y potencial de generar empleo de calidad.

El informe de LinkedIn, elaborado a partir de millones de interacciones, ofertas laborales y contrataciones, refleja la renovación del ecosistema emprendedor español: el 70% de las compañías que aparecen este año debutan en la lista, con la inteligencia artificial, la salud digital y la sostenibilidad como grandes motores del cambio.

«Estas empresas no sólo están contratando, sino conectando con el talento y transformando sectores clave en un entorno laboral que cambia cada mes», resume Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias para España y Latinoamérica.

Inversiva: democratizar la inversión inmobiliaria

Entre los nombres que representan a la Comunitat Valenciana, Inversiva aparece en la 15ª posición y se ha consolidado como una de las firmas más dinámicas del país en el ámbito del proptech (empresas que utilizan la tecnología para mejorar o reinventar servicios en el sector inmobiliario). Fundada en 2020 por Juan Luis Cruz y David García, la empresa permite invertir en vivienda de forma fraccionada, con entradas reducidas y gestión integral, desde la compra y reforma hasta el alquiler o la reventa del inmueble.

Lo que empezó con 3.000 euros, un portátil prestado y la intuición de un estudiante que no encontraba dónde vivir en Bolonia se ha convertido en una compañía con más de 600 inmuebles gestionados, 400 inversores y 50 millones de euros en activos. Su modelo se basa en el house flipping: adquirir viviendas antiguas, rehabilitarlas y ponerlas en el mercado bajo distintos formatos con una rentabilidad media, aseguran, del 6% anual.

Con sede en Valencia y una plantilla de 32 trabajadores, Inversiva ha levantado 1,9 millones de euros en dos rondas de financiación, con la participación de Angels Capital, la firma de inversión de Juan Roig, y fondos como Bewater Funds o Faraday Ventures. «Queremos facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes», explican sus fundadores, que defienden un modelo que combina beneficio económico y regeneración urbana. Este 2025 prevén cerrar el año con una facturación cercana a los 10 millones de euros, un 75% más que el ejercicio anterior.

Vidext: vídeos creados por inteligencia artificial

En decimonovena posición aparece la segunda startup valenciana destacada por LinkedIn: Vidext, especializada en la generación de vídeos personalizados a través de inteligencia artificial. Fundada en 2021 por Jon Enriquez, Beñat Arrizabalaga y Miguel Ángel Castillo, la empresa nació en San Sebastián, pero ha trasladado recientemente su sede a Valencia tras su paso hace tres años por Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por Juan Roig.

Su tecnología permite transformar textos o documentos en vídeos atractivos y multilingües en cuestión de minutos, utilizando avatares generados por IA. Entre sus clientes figuran grandes compañías como Iberdrola, Cepsa, Correos o Isdin, que usan su plataforma para crear contenidos corporativos o formativos de forma rápida y económica.

Además, captaron 2 millones de euros en su última ronda de inversión en 2024, liderada por 4Founders Capital y con el respaldo de Draper B1 y Sabadell Venture Capital, con el objetivo de ampliar su presencia internacional y desarrollar una nueva versión de su producto centrada en recursos humanos y ventas. La firma, que ya opera en más de 30 países, cuenta con 67 empleados y ha multiplicado por cinco su facturación en el último año.

FLiPO: el diseño que se desmonta

La tercera protagonista, FLiPO (18ª posición), tiene su sede en Barcelona, pero parte de su impulso inicial llegó también desde Valencia gracias a su paso por Lanzadera. Su propuesta es tan simple como ingeniosa: gafas 100% modulares e intercambiables, con un sistema que permite cambiar colores, varillas o lentes en segundos. Fundada en 2022 por Àlex Abril, la marca ya ha vendido más de 30.000 gafas y dispone de una red de 500 ópticas asociadas en España, Portugal e Italia.

Su crecimiento ha sido vertiginoso: tras consolidarse en el mercado europeo, ha aterrizado en Sudáfrica, Costa Rica y Arabia Saudí, y se prepara para entrar en México en 2026, coincidiendo con el Mundial de fútbol. Con cerca de 50 trabajadores, la startup defiende un modelo de negocio sostenible y colaborativo con ópticas locales, en línea con la tendencia del fast eyewear responsable.

Un mapa que se mueve hacia el Mediterráneo

En este sentido, la inclusión de dos startups valencianas entre las más prometedoras de España y el papel de Lanzadera como catalizador de una tercera confirman el buen momento del ecosistema innovador autóctono.

Desde el proptech hasta la inteligencia artificial o el diseño sostenible, Valencia consolida su posición como una de las capitales emergentes de la talento emprendedor europeo, capaz de convertir las buenas ideas en proyectos de impacto real.