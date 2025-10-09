Así es Sinda Hub, el nuevo «marketplace de talento» que ayuda y conecta jóvenes emprendedores en toda España

Un club para emprendedores que empieza con una idea sencilla: que quien se lance a crear su primera empresa no lo haga en solitario. Ese ... es el punto de partida de Sinda Hub, el proyecto que su confundador Álvaro Payá, empresario valenciano de 30 años, define como un «marketplace de talento», un espacio en el que los emprendedores puedan encontrar mentoría, asesoría legal o financiera, proveedores tecnológicos, experiencias de comunidad con otros 'entrepreneurs' y, sobre todo, un lugar en el que sentirse acompañado en sus primeros pasos. «No ponemos el foco tanto en la startup, sino en el emprendedor», explica Payá, «porque creemos que la clave está en su liderazgo. Queremos darle herramientas para que no navegue solo».

Y es que, siguiendo el símil marítimo, la historia de Álvaro es la de un regreso a puerto y un nuevo comienzo. Formado en el mundo de los negocios deportivos en mercados emergentes, arrancó su carrera profesional de la mano de LaLiga en África, donde se encargó de acuerdos comerciales, posicionamiento digital y expansión de marca, y más tarde en Qatar, donde vivió la intensidad del año del Mundial con proyectos como el restaurante-sportsbar 'LaLiga 29' junto al chef Dani García en el rascacielos más alto de Doha. Una experiencia internacional que le marcó antes de volver a Valencia en 2023 para tomar el relevo en la dirección de la empresa familiar, Sumilab, especializada en material médico y hospitalario.

Un retorno que fue también el inicio de una transformación para su negocio, el cual basaría en digitalizar procesos, rediseñar la gestión interna y abrir nuevas líneas de producto, centradas en cirugías mínimamente invasivas y en la unidad del dolor. Además, fiel a su espíritu innovador, decidió crear un podcast sanitario, Diagnóstico Cero, para acercar a los médicos al ciudadano de a pie en un formato informal y accesible. «Es otra forma de fidelizar, de escuchar al sector y de aportar un valor añadido», resume.

Con esa misma filosofía de escucha y acompañamiento nació Sinda Hub, la plataforma de encuentro de talento que hoy cuenta con cerca de 25 socios repartidos entre Valencia, Madrid y Barcelona, un pull de 20 partners que ofrecen servicios tecnológicos, financieros, legales o de marketing, y otro de 25 advisors, «emprendedores senior encargados de mentorizar a los que empiezan». La red, que se ha expandido «con relativa facilidad» en el mismo año de su fundación, basa su éxito en alianzas estratégicas —como un acuerdo con el hub de Banco Sabadell, que les facilita coworking y un espacio donde organizar eventos— y a la complementariedad entre Álvaro y la barcelonesa Ariadna Díaz, su socia cofundadora, quienes habían granjeado durante bastante tiempo una importante red de contactos en las tres principales ciudades de España.

Imagen de Ariadna Díaz, cofundadora de Sinda Hub LP

Ahora, la visión a futuro de Sinda pasa por evolucionar hacia un club de inversión privada, donde analizar y coinvertir en startups prometedoras, pero el presente se centra en construir comunidad. «Sobre el networking yo siempre digo lo mismo, soy más de 'working' que de 'net', porque sólo es útil si realmente se trabaja», subraya Payá, quien a este respecto enfatiza en que «crear comunidad es una palanca de crecimiento y de marca. Si reunimos talento, le damos herramientas para que se desarrolle y lo ponemos a colaborar, los proyectos surgirán de manera más eficiente y natural».

Y como ejemplos de ese espíritu de comunidad al que se refiere Álvaro, este maratoniano y corredor de Ironman vocacional también quiere proyectar Sinda en el deporte. Así, el hub ha lanzado recientemente su propio club deportivo, organiza 'social runs' en Madrid junto a Pomona Club y prepara 'training camps' en lugares como Mallorca o Lanzarote. «El deporte genera piña, une y equilibra el estrés del emprendedor. Es otra forma de crecer juntos», apunta.

Para terminar, alejando el relato de «golpes de suerte» y «gallinas de los huevos de oro», Payá deja claro su punto de vista sobre el emprendimiento con una sola palabra: «Emprender es actitud, no hay fórmulas mágicas», afirma, sólo «la convicción de saber que vas a tener que arriesgar y renunciar a tiempo de ocio y la estabilidad de un trabajo». «Es caminar muchas veces en soledad, pero también con ilusión. Lo que buscamos con Sinda es que ese camino no sea tan solitario. Que el emprendedor sea el capitán del barco, pero tenga buenos grumetes alrededor».