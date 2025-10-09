Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del valenciano Álvaro Payá, cofundador de Sinda Hub LP

Así es Sinda Hub, el nuevo «marketplace de talento» que ayuda y conecta jóvenes emprendedores en toda España

Con sólo 30 años y tras su paso por LaLiga en África y Qatar, el valenciano Álvaro Payá colidera la plataforma que busca «dar al nuevo empresario herramientas para que no navegue solo»

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Un club para emprendedores que empieza con una idea sencilla: que quien se lance a crear su primera empresa no lo haga en solitario. Ese es el punto de partida de Sinda Hub, el proyecto que su confundador Álvaro Payá, empresario valenciano de 30 años, define como un «marketplace de talento», un espacio en el que los emprendedores puedan encontrar mentoría, asesoría legal o financiera, proveedores tecnológicos, experiencias de comunidad con otros 'entrepreneurs' y, sobre todo, un lugar en el que sentirse acompañado en sus primeros pasos. «No ponemos el foco tanto en la startup, sino en el emprendedor», explica Payá, «porque creemos que la clave está en su liderazgo. Queremos darle herramientas para que no navegue solo».

