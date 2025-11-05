ScaleUp Valencia: la aceleradora de empresas listas para crecer El programa impulsado por CEEI Valencia, entre otros, cierra su octava convocatoria el próximo jueves 6 de noviembre y premiará a la ganadora con 15.000 euros

Lourdes Martí Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Ayudar a los que empiezan es fundamental. Pero dar un impulso a todas aquellas empresas que ya están en marcha es fundamental para lograr su supervivencia. Así lo entienden, desde años desde el programa europeo ScaleUp Valencia que organizan el CEEI Valencia (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia) y el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación IVACE +i . «Ésta es una plataforma de aceleración para startups que ya están en fases maduras, no realmente incipientes, porque lo que buscamos empresas que ya estén buscando esa escalabilidad de sus modelos de negocios, sus estrategias de crecimiento. Son empresas que ya tienen que tener tracción en el mercado, que ya hayan iniciado sus ventas, que estén buscando cómo ser más competitivas a la hora de crecer.», explica Juan Pablo Torregrosa, coordinador de proyectos de CEEI Valencia.

El próximo jueves 6 de noviembre a las 14 horas finaliza el plazo de inscripción de la octava edición de este programa en el que diez empresas podrán acceder a seis meses de training y mentoring con expertos de primer nivel, más de horas de formación y asesoramiento estratégico así como mentoring personalizado para su empresa.

Torregrosa amplia la información sobre el trabajo que se realiza con las empresas: «El programa está pensado muy ad hoc. Tiene una parte de 14 sesiones de training o capacitación con temáticas de todas las áreas necesarias para el crecimiento empresarial: escalado de modelos de negocio, estrategias de crecimiento, internacionalización, análisis de capitales, marketing, comunicación, habilidades sociales para directivos entre otras». El hecho de que sean empresas maduras, este programa permite abordar algunas de las situaciones que más les preocupa: «Durante seis meses se ofrecen mentorías personalizadas e individualizadas para cada una de las 10 startups, en las que centramos el foco, hacemos un análisis inicial y vemos cuáles son sus necesidades concretas, sus mayores preocupaciones. Muchos de ellos tienen que ver con la aplicación de nuevas tecnologías.»

Ampliar Ester Olivas, directora general de Emprendimiento e Internacionalización y Ramón Ferrandis, CEO del CEEI Valencia. LP

Precisamente la correcta aplicación de los avances en distintos ámbitos, son algunas de las cuestiones que más se trabajan. «Por ejemplo, van a poder estar con expertos que van a ayudar a planificar e implementar la inteligencia artificial en el negocio. En otros casos es cómo aprovechar los nuevos avances de óptica, robótica o cloud. Efectivamente una de las líneas maestras es la integración de nuevas tecnologías habilitadoras digitales.»

Un perfil en evolución

Con una mirada retrospectiva, Torregrosa realiza algunas pinceladas sobre cómo son el tipo de empresas que han pasado por el programa: «Sí que es cierto que muchas de estas startups que han ido participando a lo largo de estas primeras siete ediciones han variado un poquito el perfil. Todas ya vienen con un marcado grado de digitalización y de responsabilidad por el medioambiente y a nivel social. De hecho, por ejemplo, una de las participantes el año pasado está constituida como empresa social directamente y la ganadora de hace dos ediciones, Hydronik, tenía ese marcado perfil de sostenibilidad medioambiental».

El coordinador de proyectos, además añade que el vínculo entre el CEEI y las empresas no concluye cuando termina el programa: «Muchas empresas que ya han pasado por programas similares o incluso por este, vuelven a nosotros en algún momento determinado para que les continuemos acompañando en esa fase de crecimiento y de toma de decisiones estratégicas.»

Para concluir, habla del premio de 15.000 euros para la empresa ganadora, un «aliciente» para ellas: «Les viene muy bien para acabar de definir una estrategia, contratar algún tipo de recurso, tanto en consultoría como meramente propio para la ejecución de ampliación de planta, o lo que sea. Y luego, aparte, una de las cosas de las que se benefician mucho es de la relación que nosotros tenemos con corporates y con inversores, porque estas 10 empresas tienen un Investor Day exclusivo para ellas, en el que hacen un pitch delante de un nutrido grupo de inversores que colaboran con el programa.»

Temas

economia

Startup

Innovación

Reporta un error