Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo

La navaja suiza valenciana que democratiza la electrónica y la robótica

Kode Tod, una startup nacida entre cables, frustraciones y ganas de simplificarlo todo ·

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Dos jóvenes ingenieros, Manuel Quero Carboneras (de 23 años) y Luis Miguel Collado (25), han creado en Valencia un gadget de bolsillo llamado Kode Dot. ... Su idea es simple y potente: que cualquiera, sin ser experto, pueda hacer proyectos de electrónica y robótica de forma fácil y rápida. «Queríamos una navaja suiza de la electrónica: un aparato todo en uno para que puedas probar ideas sin pelearte con cables ni piezas sueltas», explica Manuel. Ambos se conocieron haciendo prácticas en Celestica (La Pobla de Vallbona), terminaron sus estudios el año pasado y decidieron convertir su frustración como estudiantes en una solución clara para odos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  9. 9 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos
  10. 10

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La navaja suiza valenciana que democratiza la electrónica y la robótica

La navaja suiza valenciana que democratiza la electrónica y la robótica