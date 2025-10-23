Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«La comunidad es el motor: los 'modders' arriesgan, las grandes compañías pulen»: palabra del creador de Counter Strike, en la cumbre start de Valencia

Minh Le reivindica la autenticidad, el contenido generado por usuarios y el riesgo creativo en su charla en el VDS 2025

Chema Bermell

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:35

En el imponente auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el VDS 2025 ha reunido a emprendedores, inversores y tecnólogos para escuchar ... a una de las voces más influyentes del videojuego moderno: Minh Le, co‑creador de Counter‑Strike. Con una conferencia titulada 'No Plan, All Passion: The Story Behind Counter‑Strike, The Billion Dollar Game', Le desgranó el improbable origen de un fenómeno global nacido como mod, sin financiación, sin plan de negocio y sin ambición comercial, que acabó por redefinir un sector y consolidarse como franquicia multimillonaria.

