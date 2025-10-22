Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asistentes a la jornada inaugural, este miércoles en Valencia. Iván Arlandis

«Nada es tan bueno como parece»: los fundadores de Glovo y Letgo confiesan las sombras del éxito en el VDS

Sacha Michaud y Enrique Linares ofrecieron en la jornada inaugura del congreso su visión sobre lo que implica construir una startup multimillonaria

Chema Bermell

Chema Bermell

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:56

Comenta

Construir un unicornio no es un viaje de luces y titulares, sino una travesía de resistencia, caos y decisiones límite. Así lo confesaron este miércoles ... en el evento Valencia Digital Summit (VDS) dos emprendedores que saben lo que significa levantar empresas multimillonarias desde cero: Sacha Michaud, cofundador de Glovo, y Enrique Linares, cofundador de Letgo y de la firma de inversión Plus Partners. Bajo el título «The Real Road to Unicorn: Grit, Chaos and Everything in Between», ambos participaron en una conversación sincera sobre los retos, los fracasos y las presiones personales que acompañan a la construcción de una startup de éxito.

