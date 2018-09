«Sólo un tercio de las compañías tiene un plan de contingencia ante el 'Brexit'» Müller, momentos antes de la entrevista, delante del Mercado de Colón. / irene marsilla El diplomático insta a las empresas a prepararse ante cualquier escenario internacional y apunta a Canadá y Japón como mercados potenciales Jochen Müller Consejero comercial y político de la Comisión Europea en España ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:45

El 'Brexit' acapara, a día de hoy, todas las miradas y la inquietud de la Unión Europea. Sin embargo, la alarma no parece trasladarse de igual manera a todas las empresas, ya que solo un tercio de ellas cuentan con un plan de contingencia para afrontar este hito, según explica el consejero comercial y político de la Comisión Europea en España, Jochen Müller. En su participación en unas jornadas de la Universidad Católica de Valencia, el diplomático subrayó la necesidad de que las compañías se preparen ante cualquier escenario internacional, del mismo modo que apuntó a los acuerdos comerciales con Canadá y Japón como alternativas potenciales.

-¿Cree que el impacto del 'Brexit' en la economía valenciana será muy notable?

-Es un proceso triste en el que la situación será de pérdida para ambos, por lo que la cuestión es minimizar las pérdidas. El 60% de las exportaciones a Reino Unido van a la Unión Europea, mientras que desde la Unión Europea a Reino Unido va el 7% del total. Pese a ello, hay que señalar que España tiene vínculos muy fuertes con Reino Unido, tanto en inversiones como residentes. Por ello, la economía española está muy interesada en mantener los vínculos lo más estrechos posibles. En Valencia también hay muchos productos que se exportan a Reino Unido, como fruta, hortaliza, calzado, cerámica y automoción.

-¿Qué aconseja a las compañías ante este escenario?

-Nosotros animamos a todas las empresas a hacer sus planes de preparación para todos los escenarios. Sólo un tercio de las empresas tiene planes de contingencias ante el 'Brexit', un tercio no ha empezado y el otro cree que no va a ser necesario. Sea el acuerdo que sea, la relación comercial con Reino Unido no va a ser la misma. Va a haber más controles fitosanitarios, un mayor impacto arancelario, más burocracia en la aduana y en la movilidad laboral. Además, no sabemos qué régimen se les va a aplicar a los trabajadores o personas que lleguen después de abril de 2019. Eso sí, los españoles que ya están en Reino Unido y los británicos que están en la Comunitat, tienen sus derechos blindados de por vida.

-¿Para cuándo una unión fiscal de alcance europeo?

-Los estados miembro son los que han frenado la unión fiscal. En un mundo globalizado y con un mercado único hacen falta unas reglas mínimas fiscales para que haya un trato equitativo de todas las empresas y se pueda sostener el modelo social europeo. Por ejemplo, habría que ver cómo las empresas digitales pueden contribuir al modelo social europeo con impuestos justos y, así, evitar la evasión. Hace falta más colaboración, porque un país solo no lo puede hacer. Hay más conciencia cada vez por parte de los estados miembro.

-Ya se ha cumplido un año del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, ¿de qué manera ha afectado a las empresas valencianas?

-Productos y sectores como la maquinaria, agroalimentación, textil, calzado, farmacéutica, que son fuertes en la economía valenciana, se han visto beneficiados por la rebaja de aranceles. El vino valenciano ya no paga un 15% de arancel, lo que les hace más competitivos frente a otros países, por lo que esas bodegas venden más. Al mismo tiempo, hay unos 150 productos europeos agroalimentarios con Denominación de Origen protegida, de los cuales, 27 son españoles y donde se encuentra el cítrico valenciano. Otro tema son las licitaciones públicas, donde empresas como Porcelanosa se han visto beneficiadas al poder acceder a contratos nuevos en Canadá. Muchos por primera vez pueden participar en licitaciones públicas. Luego, también facilita cuestiones laborales y la instalación de trabajadores, así como el reconocimiento de títulos.

-¿Cuándo estará listo el acuerdo con Japón? ¿Qué oportunidades supone para las compañías valencianas?

-Supondrá llevar a cero el 99% de los aranceles. Se verán beneficiados sectores como la agroalimentación, los productos cárnicos, lácteos -que serán un 50% más baratos-, los vinos, que tienen un 15% de arancel y bajará a cero. Por otro lado, también habrá muchas más facilidades en equipamiento médico. A los japoneses, por su parte, les interesa mucho la automoción, sobre todo en términos arancelarios. Hay 600.000 empleos directos en Europa ligados a la exportación a Japón y prevemos que las exportaciones suban en 20.000 millones. Si por cada mil millones hay 14.000 empleos, estaríamos hablando de 150.000 empleos adicionales. En cuanto a las denominaciones de origen, con el acuerdo se protegen en Japón 205, de las cuales, 40 son de productos españoles.

-¿Cómo respondería a los que opinan que estos acuerdos excluyen a las pymes?

-Combatimos la idea de que los acuerdos comerciales son para las multinacionales. Las empresas de construcción por ejemplo grandes ya están en Canadá, México y Japón. Pero, ahora, hay pymes que han podido acceder a licitaciones públicas en Canadá. Lo mismo ocurrirá con México y Japón. El hecho de que los controles de calidad y seguridad no se dupliquen y se rebajen aranceles, suponen un ahorro importante en los costes de las pymes.