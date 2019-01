Socios críticos de Adicae preparan una demanda por presunto amaño electoral La candidatura alternativa acusa a la junta nacional de vetar su participación en el Congreso, donde Manuel Pardos es reelegido ELÍSABETH RODRÍGUEZ Jueves, 24 enero 2019, 00:55

valencia. Los socios críticos con la junta directiva central de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) estudian con sus abogados la interposición de una demanda por un presunto amaño en las elecciones que organizó el fin de semana pasado la asociación para elegir presidente, donde salió vencedor Manuel Pardos, el dirigente que lleva 30 años al frente.

En concreto, los componentes de la candidatura alternativa Construyendo un futuro, integrado por diez personas -de las cuales, dos son valencianas-, acusan a la junta central de boicotearles y vetar su participación en los comicios. Cabe recordar que sólo a unos días del Congreso, Adicae expulsó a tres socios valencianos para anular su posibilidad de voto, aunque un juez dejó sin efecto esta expulsión hasta que haya una sentencia firme.

A estas elecciones sólo se presentó la candidatura de Manuel Pardos, quien volverá a dirigir la asociación en los próximos cinco años tras haber alcanzado el apoyo del 75% de los compromisarios, que representan a casi 71.000 socios activos. Además de la reelección del presidente, también se ha renovado su junta directiva, que pasa a tener dos vicepresidencias y, según la organización, ahora es paritaria y está rejuvenecida. Sin embargo, los socios críticos con Pardos alegan que estos resultados se deben a las maniobras de la central por impedir la participación de la candidatura alternativa.

Según A. L., uno de los miembros de la facción crítica que prefiere dar sólo sus iniciales, la candidatura alternativa se dirigió a la Comisión Electoral y la Comisión de Organización del Congreso para exigir información de plazos y condiciones. «No recibimos una sola respuesta. Al hacer público los nombres de los candidatos, la Junta Directiva Nacional los expulsó de inmediato, sin respetar los plazos reglamentarios y con motivaciones falsas y enviaron una carta de amenaza al resto», cuenta a este periódico.

Asimismo, A. L. asegura que consiguieron presentar «a tiempo la candidatura, en plazo y forma», sin embargo, dos días antes del Congreso, la Comisión Electoral comunicó la anulación de la dicha candidatura mediante una resolución firmada por dos miembros de la otra formación rival. «Con argumentaciones falsas y sin ninguna prueba. No daban plazo a su recurso ni rectificación, en contra de los propios Estatutos de Adicae, pero su objetivo es que no pudiéramos exponer en el Congreso nuestras propuestas de cambio en la deriva actual de Adicae y que no pudieran votar los compromisarios», sostiene este socio.

Cabe recordar que en el pasado mes de julio, la central nacional aprobó un cambio de toda la junta directiva valenciana en una asamblea sobre la que planean varias acusaciones de irregularidades. Sin embargo, la Conselleria de Justicia suspendió el cambio de manera cautelar hasta que haya sentencia firme.