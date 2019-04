Los sindicatos piden fijar por ley los fondos por delegados Jueves, 11 abril 2019, 00:58

Los sindicatos quieren más estabilidad en sus ingresos públicos por cada delegado sindical que obtienen en las empresas. El secretario general del UGT, Ismael Sáez, aseguró ayer que es una demanda común la fijación por ley del dinero aportado por la Administración a cambio de la representatividad y no depender de la asignación de cada Presupuesto de la Generalitat. Así se evitarían fluctuaciones, que en los últimos años han alternado años de cero con otros de 400.000 euros. Sin embargo, esto no significa renunciar a la Ley de Participación, que sólo aporta fondos a UGT, CC OO y CEV, y no al resto