«No tiene sentido que la carga fiscal por la misma herencia varíe según la residencia» Ex magistrado del Tribunal Supremo y actual socio de Cuatrecasas, Joaquín Huelín. / juan j. monzó Joaquín Huelín, ex magistrado del Tribunal Supremo y socio de Cuatrecasas, advierte de que la justicia europea podría anular las diferencias tributarias generadas por el impuesto de sucesiones ELISABETH RODRÍGUEZ Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

El impuesto de sucesiones no sólo es impopular entre los ciudadanos de a pie, también suscita rechazo a los juristas. Joaquín Huelín, ex magistrado Tribunal Supremo y experto en materia fiscal, sostiene que el sistema de este gravamen «no tiene sentido» y advierte que va contra principios constitucionales. «La jurisprudencia de la UE apunta a que esas diferencias tributarias pudieran algún día ser anuladas», advierte Huelín, quien vino a Valencia como socio de Cuatrecasas para participar en la jornada 'Panorama laboral, fiscal, mercantil y derecho público'.

-En más de una ocasión, usted ha hablado del nivel de inseguridad jurídica existente en España, ¿cuáles son las causas de la misma?

-Se debe al enorme volumen que hay de materia tributaria. En segundo lugar, ese volumen tiene un contenido complejo y, además, una redacción que hace muy difícil la comprensión de las normas tributarias. En tercer lugar, cuando un ciudadano entra en conflicto con la administración tributaria a la hora de determinar la cuantía de su obligación fiscal, se tarda mucho tiempo en obtener una respuesta definitiva.

-La Comunitat es la región donde más pagan los ciudadanos por sus herencias, ¿cree que habría que reformar este impuesto?

-Por supuesto, hay que reformarlo. Que se trate de manera distinta ante situaciones iguales en función del lugar donde uno resida es algo que repudia el sentido de justicia más virginal. No tiene ningún sentido que si muere una persona en Valencia y uno de sus herederos reside en Valencia y otro en Madrid, la carga tributaria sea diferente por la misma riqueza heredada. Pero es que, además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado con reiteración que el sometimiento a niveles de tributación distintos en función de dónde resida el causante de la herencia, los herederos o dónde se encuentren los bienes constituyen obstáculos la libre circulación. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la UE apunta a que esas diferencias tributarias pudieran algún día ser anuladas o discutidas vía judicial.

-¿Qué propone para acabar con esa situación?

-Es un impuesto estatal cedido a las autonomías y de ahí vienen las diferencias. La solución sería eliminar aquellas diferencias que conllevan consecuencias no deseables para principios o valores constitucionales. Los legisladores autonómicos, al igual que el resto, están sometidos a la Constitución y esto implica un ejercicio de responsabilidad por su parte.

-Del mismo modo, también hay agravios fiscales comparativos entre países de la Unión Europea...

-Cuando en 1950 se ideó la comunidad europea, los padres de la idea sabían que no sería tarea fácil y que no se podría hacer de golpe. Mucho se ha avanzado, el Tribunal de Justicia de la UE, en colaboración con tribunales nacionales, han ido eliminando elementos que eran contrarios al ordenamiento jurídico europeo. Pero no se ha llegado a la meta final, es evidente que hay que acudir a la consolidación fiscal y a la armonización para que, por ejemplo, las empresas paguen lo mismo por el Impuesto de Sociedades. Voluntad política europea hay, lo que pasa es que es muy difícil llevarla a la práctica porque los estados miembro siempre velan antes por sus intereses propios. La UE debe competir globalmente con economías potentísimas como la de China, EE UU y otras emergentes. Esto sólo se puede hacer si se actúa y se necesita una materia fiscal única. Tenemos una moneda única pero faltan las otras dos patas: política presupuestaria y política fiscal uniformada. Mientras no consigamos esos objetivos, no tendremos la capacidad de competir que tienen otras economías. Estamos destinados, pese a lo que está pasando con el 'Brexit', a ir a los estados unidos de Europa.

-Usted, que conoce el Tribunal Supremo desde dentro, ¿cómo vivió el cambio de postura sobre el impuesto de las hipotecas?

-Indica que la jurisprudencia es algo vivo y que el Tribunal Supremo es una institución activa. No es nada extravagante que se replantease el criterio que se había tenido hasta entonces. Tampoco resulta extravagante que una vez adoptada esa decisión por una de sus secciones, el pleno de la sala tercera reconsiderara esa decisión. Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer que de puertas hacia afuera, el asunto no ha sido gestionado como debía, se ha dado una imagen que no responde a la realidad poniendo en entredicho la credibilidad del propio Tribunal Supremo. Pero yo que conozco muy bien la instrucción por dentro puedo decir que todos los magistrados del Supremo, con sus discrepancias, adoptan sus decisiones con absoluta responsabilidad. Me consta en primera persona que ni la asociación de la banca, ni la de cajas de ahorros, ni sus respectivos asociados presionaron a la sala tercera del Tribunal Supremo.

-¿Hay medios para combatir el fraude fiscal?

- Las administraciones tributarias españolas son las que están mejor dotadas. Cosa distinta, y es donde tengo mis dudas, es si se están destinando realmente a luchar contra el fraude fiscal o si se emplean para exprimir a quienes cumplen con sus obligaciones. En lugar de ir a por el delito fiscal van a por el contribuyente que cumple. El fraude del IVA es el gran fraude de España. El 25% de las actividades económicas se realizan en negro; es economía sumergida.