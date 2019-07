Una sentencia del TSJ da la razón a la DO Valencia frente a Utiel-Requena y Alicante El tribunal señala que no se ha pretendido suplantar o absorber las denominaciones vinícolas que se vieron perjudicadas por la normativa del Consell V. LLADRÓ Viernes, 19 julio 2019, 00:07

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valencia y a la Conselleria de Agricultura, en el recurso interpuesto por las otras dos DO vinícolas de la región, Utiel-Requena y Alicante, por el conflicto de los territorios de estas dos últimas incluidos en la primera.

El conflicto surgió a raíz de modificar la Conselleria de Agricultura la Orden 3/2011 de 16 de noviembre, por la que se aprobaba el reglamento y el pliego de condiciones de la DOP Valencia. En concreto, la normativa pasó a reconocer oficialmente lo que ya se daba desde los años 80 mediante acuerdos entre dichas entidades que ya permitían que municipios de las DO Alicante y Utiel-Requena pudieran estar también incluidos en la DO Valencia. Esto se debía al interés de viticultores y bodegas en poder comercializar sus productos indistintamente en una u otra denominación. Sin embargo, al plasmarse dichos acuerdos en el cambio de normativa, los consejos reguladores de Utiel-Requena y Alicante consideraron que se les discriminaba y que había una pretensión de absorberlas, por lo que plantearon una batalla legal en petición de nulidad de tal medida.

La sentencia dictada ahora por el TSJ señala que la «la DO Valencia no pretende suplantar ni absorber» territorios de las otras DO, así como que «la zona de producción no ha variado y así se lleva aceptando sin objeciones».