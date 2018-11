Seis vinos valencianos triunfan en una cata a ciegas REDACCIÓN VALENCIA. Lunes, 12 noviembre 2018, 00:40

La I edición de 'The Best People´s Wine 2018' ha coronado a siete vinos que comercializa Anecoop, de los que seis son de bodegas valencianas y uno es navarro. De las doce medallas que otorgó el certamen, al que se presentaron 60 vinos de 20 denominaciones de origen diferentes, siete (cuatro de oro y tres de plata) fueron a parar a las bodegas asociadas de Anecoop: La Viña (La Font de la Figuera), Reymos (Cheste) y San Martín de Unx (Navarra), destacando además como los vinos mejor valorados tanto por profesionales como por los aficionados.

Han recibido medalla de Oro los tintos de Bodega La Viña de hasta quince meses de crianza 'Juan de Juanes' Vendimina Plata Cabernet Franc; 'Venta del Puerto Nº 12' y 'Juan de Juanes' Vendimia Oro, así como su tinto de más de quince meses de crianza, 'Venta del Puerto Nº 18'. Las medallas de plata han recaído en el vino espumoso 'Reymos Selección' y el vino dulce 'Sol de Reymos', así como para 'Dominio de Unx Rosado de Lágrima', elaborado por Bodegas San Martín.

El concurso enológico ¡The Best People´s Wine' coge el testigo de los 'Premios Me Gusta', que se celebraron por última vez en 2017, con una particularidad: la presencia de dos jurados, un panel de cata compuesto por consumidores y el otro por expertos profesionales. Este certamen ha sido organizado por Alamesa Wine & Beer Action Marketing y, tanto el jurado profesional como el formado por aficionados se enfrentó a una cata a ciegas, lo que da mayor valor al veredicto, ya que, a la hora de probar los vinos presentados, nadie conoce marcas o procedencias, al estar las etiquetas totalmente tapadas, con lo que no hay detalles externos que puedan condicionar algo a priori.