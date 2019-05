La Seguridad Social cobra por error a los autónomos con más de dos meses de baja pese a la norma que les exime de la cuota ATA denuncia que el Gobierno aprobara la ley sin tener los equipos informáticos de la entidad pública preparados para aplicar las novedades ELÍSABETH RODRÍGUEZ Jueves, 23 mayo 2019, 14:07

Los avances en materia de protección social de los autónomos no acaban de tener un impacto positivo real pese a las normas aprobadas por el Gobierno a principios de año. Es más, muchas de las medidas están encontrando serios problemas técnicos para ser aplicados, según denunció esta mañana en Valencia el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. En concreto, el principal fallo que están sufriendo muchos de estos trabajadores es que la Seguridad Social está cobrando por error la cuota a aquellos que llevan más de dos meses de baja, a pesar de que la norma en vigor desde el pasado 1 de enero exime a estas personas del pago de su cotización.

«La Seguridad Social está devolviendo a los autónomos que estaban de baja de enfermedad y que habían pasado más de 60 días cantidades que se les habían cargado de forma indebida», informó Amor a los medios de comunicación antes de dar una charla sobre el estado del colectivo en materia de protección social. El representante denunció que la entidad pública no tuviera el equipo informático puesto a punto para aplicar la nueva norma. «Cuando se ponen en marcha nuevas medidas, hay que tener los equipos informáticos preparados para que cuando esa norma entre en vigor no suponga problemas para los autónomos», criticó.

En ese sentido, Amor afeó que, además, la Administración no compense su error, del mismo modo que los trabajadores pagan un recargo del 20% cuando no abonan la cantidad correspondiente o en el plazo establecido. «Cuando la Seguridad Social cobra de forma indebida no lo devuelve con el 20% de recargo», indicó. Además, señaló que también «está habiendo problemas» para aplicar la tarifa plana de 24 meses a las mujeres que se incorporan a la actividad después de la maternidad.

La prestación por cese de actividad, sin mejoras

Una de las medidas que más eco supuso tras su aprobación fue la obligatoriedad de cotizar para la prestación por cese de actividad (el paro de los autónomos). Según Amor, el problema reside en la dificultad para acceder a dicha ayuda, ya que se les obliga a los autónomos a pagar una mayor cuota por un derecho que en más de un 60% de los casos no se concede.

«Las comisiones que dijo el Gobierno que se iban a crear para solucionar este aspecto todavía no están. Y, además, la prestación por cese de actividad sigue siendo a día de hoy un fraude porque hay autónomos que están cotizando más que el año pasado y que no van a poder cobrarla si no cambian los requisitos para acceder a ella», afirmó.

Ante esta situación, el representante de ATA apremió al próximo Ejecutivo a avanzar en ese sentido. «Tenemos muy poco tiempo para aquellos que se han incorporado de forma obligatoria desde el 1 de enero y que estar un año de carencia cotizando. Tenemos seis meses para solucionar este problema. Y si no lo hacemos, la prestación por cese de desempleo seguirá siendo un fraude», sentenció.

Hacienda manda cartas amenazantes

Además, Lorenzo Amor explicó que Hacienda está mandando cartas a multitud de autónomos con una tonalidad amenazante, en la que se insinúa que dichos trabajadores no están tributando lo debido. En concreto, las misivas comparan la facturación de cada negocio con la media del sector, con el objetivo de señalar una especie de anomalía. Amor condenó «las formas» del fisco y defendió que la mayoría del colectivo cumple con sus obligaciones fiscales y que, además, muchas pymes y autónomos se rigen por casuísticas muy diversas que no pueden ser valoradas por la misma vara de medir.