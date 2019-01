El sector turístico valenciano confía en estar blindado frente a los efectos del 'Brexit' El presidente del Consell, Ximo Puig, a la izquierda, y Mónica Oltra, a la derecha, en Fitur. / efe Los hoteleros prevén que el año repita cifras de 2018 y subrayan que los británicos eran habituales ya antes de la entrada de España en la UE R. E. Viernes, 25 enero 2019, 00:57

Madrid. El día de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) vino marcado por el optimismo, pese a los riesgos que acechan al sector, entre los que destaca el 'Brexit'. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó la «voluntad de colaboración muy clara» entre el Consell y el Gobierno de España para «mejorar el posicionamiento» de la Comunitat frente a «incertidumbres grandes» como la salida de Reino Unido del club europeo. Precisamente, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, anunció la inversión de cinco millones de euros que se destinarán a la modernización de infraestructuras turísticas valenciana maduras, si sale adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019

«La Comunitat Valenciana es uno de los destinos singulares que tiene España», aseguró Maroto, quien también adelantó que el Gobierno trabaja en una hoja de ruta, elaborada conjuntamente con turoperadores, para dar respuesta al futuro de los destinos españoles valencianos y españoles tras el 'Brexit'.

Por su parte, la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), patronal autonómica del sector, considera que la temporada turística de 2019 seguirá unas líneas generales de «tranquilidad y continuidad» y que será «muy similar a la del año pasado». A partir de los encuentros que han mantenido con touroperadores, agencias y clientes en el marco de Fitur, «nada hace presagiar que haya grandes dudas sobre cómo va a desarrollarse».

La ministra de Industria asegura que trabaja con los touroperadores una hoja de ruta para Reino Unido Entre las novedades de esta edición de Fitur se declara el 20 de septiembre Día Mundial de la Paella

Aunque la patronal hotelera sí ve «alguna sombra» de cómo sería el 'Brexit', aunque tiene «dudas de que vaya a afectar de forma grave»: «Los británicos ya venían a la Comunitat antes de que España entrara en la Unión Europea». Además, desde la organización se cree que «todo puede estar aconteciendo para que al final, la decisión sea la de no abandonar la Unión». «Hay que crear un escenario propicio para que esta reversión del resultado del referéndum del 'Brexit' se pueda dar con garantías, pero nos consta que Bruselas está poniendo todas las alfombras rojas para que sea posible que esto se produzca, y posiblemente podamos ver que este tema termina con un final positivo para nosotros», según la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

«Que el Reino Unido no esté en el ámbito de la Unión Europea no es una buena noticia para el turismo, aunque tenemos dudas de que fuera a afectar el 'Brexit' de forma grave, ya que los británicos ya venían antes de que España estuviera en la Unión, por lo que no tiene que cambiar, pero sí que es más sencillo y más agradable hacerlo en el marco de la Unión», explicó.

La gastronomía protagonizó también la jornada en el estand valenciano. A los numerosos 'showcookings' que se celebran en un lateral del espacio de la Comunitat, se sumó la presentación de la segunda edición del World Paella Day, que se celebrará el 20 de septiembre.

El cine y los festivales también tuvieron una relevancia importante en la jornada, con sendos actos en los estands de la Comunitat en los pabellones especializados de Fitur Cine y Fitur Festivales. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer destacó que se busca «redondear el relato de Comunitat como un gran plató y buscar oportunidades».

La jornada contó con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas, la vicepresidenta, Mónica Oltra; los presidentes de las diputaciones de Alicante y Valencia, César Sánchez y Toni Gaspar; el alcalde de Alicante, Luis Barcala o la concejala de Turismo de Valencia, Sandra Gómez. También representantes políticos, como el presidente del PP, Pablo Casado, que pasó por el estand de Benidorm (Alicante), y el diputado de Ciudadanos en el Congreso Toni Cantó.