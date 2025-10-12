El sector aeroespacial remonta el vuelo en la Comunitat

Si hay un sector al que la pandemia de covid-19 sacudió con mayor virulencia ese fue el aeroespacial. La expansión del virus que encerró ... en casa a millones de personas durante varios meses en la Comunitat Valenciana y en el resto del mundo desencadenó una caída de los viajes, de las exportaciones y de la facturación tan abrupta que todavía se siguen notando las consecuencias. Sin embargo, en los últimos años se ha recuperado la tendencia alcista previa a la crisis sanitaria, un hecho que ha posicionado al aeroespacial como uno de los sectores de mayor crecimiento de la región. Así, de un volumen de negocio de 620 millones de euros registrado en 2020 se ha pasado a 735 millones en 2022, último registro publicado, y los expertos en el sector apuntan a que este sigue creciendo.

El potencial que el sector aeroespacial está empezando a desarrollar se observa en que cada vez más empresas de la Comunitat ven en él una oportunidad de negocio. En total, ya son 90 compañías, la gran mayoría pymes, lo que supone un 47% más que en 2012, según los datos del Registro Mercantil recogidos en un informe del sector de la Generalitat Valenciana. Nombres como PLD Space, fabricante y proveedor de servicios de lanzamiento de pequeños satélites; Iceye, tecnológica finlandesa líder en satélites SAR (radar de apertura sintética); o Indra, consultora tecnológica en sectores como la defensa, ya están presentes en la región.

El último dato que apuntala la mejoría del sector aeroespacial tras el bache de la pandemia es el de las exportaciones del sector del metal. En el último año, estas han aumentado un 139%, pasando de 37,9 millones de euros en el segundo trimestre de 2024 a 90,4 en el mismo periodo de este año, tal y como se recoge en el 'Informe de coyuntura del sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana'.

Aunque el despegue del sector es generalizado, hay dos elementos que están actuando como punta de lanza y como polo de atracción. Una de ellas son los drones. Estas aeronaves no tripuladas de manejo relativamente sencillo se están usando para cuestiones cada vez más diversas, desde grabaciones para trabajos audiovisuales hasta tareas de emergencia y de rescate en zonas de difícil acceso o para controlar los cultivos en agricultura. De hecho, ya hay proyectos y ya se está empezando a debatir cómo integrar a los drones en los entornos urbanos.

Satélites de órbita baja

La otra son los satélites de órbita baja, que vuelan a una altitud de entre 160 kilómetros y 2.000 kilómetros respecto a la superficie de la Tierra. Ambas, según apunta el catedrático de la Universitat Politècnica de València y presidente de la comisión ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano, Vicente Boria, ofrecerán funciones más allá de las que ya se realizan actualmente, tales como la mejora y la implantación de las redes móviles de 5G y 6G.

«Son un ámbito clave para el desarrollo de esta tecnología que permitirá tener acceso a Internet desde puntos donde ahora no lo hay, como los aviones o los barcos», expresa. En la misma línea se expresa el presidente de Espai Aero Comunitat Valenciana, Pepe Nieto, que considera que el negocio de los drones «está en constante crecimiento» y que tiene múltiples aplicaciones, «tanto para cuestiones privadas como para investigación».

Interés en el sector

Detrás de este aumento del interés por el mundo aeroespacial hay diversas causas, según explican ambos expertos. Algunas están relacionadas con el ámbito internacional, como el acelerón de la carrera por asentar los viajes privados y de ocio al espacio o la escalada armamentística en la que se ha visto envuelta la Unión Europea a raíz de la invasión rusa a Ucrania, pero otras son de carácter autonómico.

Entre estas, el presidente de Espai Aero CV subraya la apuesta de las universidades valencianas para fomentar el estudio de grados relacionados o las infraestructuras que se ofrecen para dar apoyo a los proyectos. «Hay empresas extranjeras que están viniendo por las buenas condiciones que se les ofrece. Además, las oportunidades del sector hacen que cada vez más empresas estén mutando a este negocio», destaca.

Siguiendo la línea de apoyo al crecimiento del sector aeroespacial, la Generalitat Valenciana impulsó un plan estratégico que encargó a la consultora KPMG y que todavía está redactándose. El objetivo es fomentar la innovación en este ámbito. Además, el programa Esa Bic Valencia Region, centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea, ha abierto una segunda convocatoria para apoyar a empresas emergentes ('startup' en inglés) que quieran desarrollar un proyecto aeroespacial.

Universidades

Otro de los apoyos principales en los que se recuesta el sector aeroespacial para remontar el vuelo después del batacazo provocado por la pandemia de covid-19 son las universidades. El impulso se da en dos vertientes: por un lado, la oferta de estudios relacionados con la industria aeroespacial y, por otro lado, el trabajo en investigación que desarrollan estas entidades. En cuanto al primero, hay dos centros universitarios que imparten el Grado en Ingeniería Aeroespacial, que son la Politècnica de València y la de Alicante. Para acceder a una de las 75 plazas de la del 'cap i casal' hay que rozar la perfección durante Bachillerato y en las Pruebas de Acceso a la Universidad, ya que la nota de corte de este año ha sido un 13,33 sobre 14. Tampoco se queda atrás la de Alicante, donde se requiere un 12,7.

Respecto al segundo aspecto, el de los proyectos de investigación, el presidente de Espai Aero CV menciona que hay varias entidades universitarias trabajando en esta dirección, como «la Politècnica, la Universitat de València o la Jaume I de Castellón». El crecimiento del sector, sin embargo, está provocando que haya ciertas carencias de personal cualificado en algunas disciplinas, según menciona Nieto, que añade que «es necesario importar talento desde fuera».

A pesar de que la mayoría de los factores apuntan a un crecimiento del sector aeroespacial, que se ha relanzado desde la pandemia, hay uno que se mueve en la dirección opuesta y que no levanta cabeza desde la crisis de 2020. Se trata del número de empleados aeroespaciales en la Comunitat Valenciana que, según los datos del informe del sector antes mencionado referentes a 2022, ha decaído hasta los niveles más bajos en la última década. Así, mientras que en 2018 se alcanzó el pico de 3.360 trabajadores, las últimas cifras descienden hasta 1.680.

Con todo, la previsión es que el sector aeroespacial siga expandiendo sus alas en los próximos años y que remonte el vuelo definitivamente tras la pandemia. Así lo afirman los expertos consultados y así lo reflejan las cifras y los proyectos que se están desarrollando en la Comunitat. «La gama de servicios que el sector aeroespacial podrá ofrecer en el futuro es muy amplia, así que la previsión es que siga creciendo», zanja el catedrático de la Politècnica de València.