Un avión despega del aeropuerto de Manises. Txema Rodríguez.

El sector aeroespacial remonta el vuelo en la Comunitat

Las exportaciones han aumentado un 139% en el último año y el número de empresas ubicadas en la región ha pasado de 60 a 90 en una década

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:59

Si hay un sector al que la pandemia de covid-19 sacudió con mayor virulencia ese fue el aeroespacial. La expansión del virus que encerró ... en casa a millones de personas durante varios meses en la Comunitat Valenciana y en el resto del mundo desencadenó una caída de los viajes, de las exportaciones y de la facturación tan abrupta que todavía se siguen notando las consecuencias. Sin embargo, en los últimos años se ha recuperado la tendencia alcista previa a la crisis sanitaria, un hecho que ha posicionado al aeroespacial como uno de los sectores de mayor crecimiento de la región. Así, de un volumen de negocio de 620 millones de euros registrado en 2020 se ha pasado a 735 millones en 2022, último registro publicado, y los expertos en el sector apuntan a que este sigue creciendo.

